尖沙咀墮樓插的士｜受傷司機親述恐怖一刻：砰一聲隔籬多咗個人！

尖沙咀發生恐怖墮樓壓車案，一名外籍男子今午（16日）疑由漆咸道南25A號海景大廈墮下，飛插一輛行駛中的士車廂，墮樓男送院不治；58歲司機亦受傷送院。姓陳的士司機事受訪時憶述，墮樓男子「直情砸落個擋風玻璃度」，之後跌入車廂，「突然間砰一聲，跟住隔籬多咗個人！」他形容自己僅受輕傷是「不幸中嘅大幸」。從他提供的片段見到，墮樓男子一隻腳摺曲，腳掌在頭部旁，頭部更「瞓」在司機大腿上；的士擋風玻璃、車廂、以至陳先生身上均染滿血跡。



墮樓男子壓中行駛中的士，更跌入車廂，一隻腳摺曲，腳掌在頭部旁，的士車廂內染滿血跡。（的士司機陳先生提供）

陳先生表示，當時他駕着的士從K11商場駛出，當時正好遇上綠燈，他沿漆咸道南行駛欲「搵客」，「突然間砰一聲」，墮樓男子「直情砸落個擋風玻璃度，跟住喺我個乘客位度囉，跌咗入車廂入面㗎」。陳驚覺自己「隔籬多咗個人」，當時心情「直情係shocked（震驚）啦，因為我肯定我唔係撞到人㗎嘛，佢突然間喺上面跌落嚟㗎嘛，同埋側邊沿途路人都睇到㗎」。

墮樓男子送院搶救後不治。

陳先生又說，的士被壓毀後，自己「全身玻璃粉」，左手左腳懷疑被玻璃𠝹傷，且疑因被墮樓男子壓到，膝頭亦扭傷。他直言今次是首次遇到同類事件，不禁想像若的士當時「再行歪少少，佢（墮樓男子）真係砸到我嘅，咁我會好大鑊囉」，故今次只受輕傷，「講真係不幸中嘅大幸嚟嘅」。

事主墮樓插入途經的士，擋風玻璃爆裂。（陳浩然攝）

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事發在今午（16日）2時許，一名外籍男子疑由漆咸道南25A號海景大廈高處墮下，壓中一輛途經的士。的士擋風玻璃爆裂，墮樓男子跌入車廂，消息稱他其中一隻腳甩脫；的士因猝不及防，「連人帶車」續駛前30米始停下。事發後，58歲姓陳的士司機手及腳受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理；墮樓男子同樣昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，其後終告不治。現場遺下血漬及一張櫈，警方正調查是否與案有關，並進入海景大廈翻看閉路電視調查。

警方封鎖現場調查。（陳浩然攝）

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