救人片曝光｜珀麗灣男子游水尋失物遇溺　釣魚客衝浪男合力救上岸

本周日（15日）珀麗灣碼頭附近石灘有一名60歲男子遇溺昏迷，幸獲熱心市民合力拯救。事隔兩日，救人片段在YouTube曝光，原來當日事主划獨木舟時翻艇，掉失手機銀包等物品，他游出海檢拾失物時，疑因體力不支遇溺，在水中漂浮。剛巧附近有釣魚客及時發現，立即划獨木舟前往救人，奈何事主失去知覺，全身發軟，釣魚客難以獨力拯救，情況非常危急；正當徬徨無助之際，幸有一名衝浪男聞呼救聲趕來協助，二人合力把事主救上岸，再由直升機吊起送往醫院。過百名網民留言稱讚釣魚客與衝浪男為救人英雄，見義勇為。



釣魚客划獨木舟救人，發現事主失去知覺。（獵奇漁樂，香港海釣戰士～HONG KONG片段截圖）

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片段甫開始，片主正在岸邊釣魚，並與一名身穿白色籃球衫的中年男子聊天，對方表示划獨木舟時意外翻艇，幸得一名韓國人相助才返回岸邊，但手機、銀包、身份證及魚鈎等物件全都掉落海中。雙方短暫交談後，片主繼續釣魚，見到白衫中年漢準備游出海，嘗試尋找失物，片主還說道：「佢而家游水返獨木舟，睇吓勾唔勾得返啲證件、手機、銀包嗰啲嘢，咁好危險嘅，而家開始漲潮，等陣好大（水）流，好危險。」

其後片主繼續釣魚，而且有收穫釣到魚，只是魚兒游進石隙，無法拉出，於是他打算划獨木舟由水中抽出魚穫，此時即見到該名中年漢疑體力不支遇溺，在水中漂浮。

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片主形容：「佢好似游唔多郁㗎啦！」於是趕往救人，划近時見對方面部朝下，浸在水中，多次高聲呼喊「老友、老友」，對方毫無反應，似已失去知覺。片主幾經辛苦划到中年漢身邊，拉起對方頭部擱在獨木舟上，以免在水中窒息。片主發現中年漢仍有呼吸，於是不斷揚手高呼「救命啊！救命啊！」希望有人加入協助，奈何附近無人，情況非常危急。

片主叫中年漢捉緊獨木舟，以便他自行划回岸邊，惟對方全身乏力，根本抓不緊；千鈞一髮，遠方一名玩風翼衝浪（Wing Foil）的男子聽到呼救聲，趕來救人，並將中年漢拉上衝浪板，慢慢游向岸邊，靠岸時片主拖著中年漢雙手，把他拖上岸。

其後眾人將中年漢調校成復原臥式，衝浪男靠近中年漢頭部觀察，指他雖有呼吸，但懷疑肺部入水；旁邊一名身穿橙色背心的男子加入幫忙報警求助。最後消防趕至為中年漢急救，政府飛行服務隊亦派出直升機將中年漢吊走。

根據報案記錄，事發於周日（15日）下午5時許，警方接報一名男子在荃灣珀麗灣碼頭附近石灘徘徊，未幾墮海，報案人士見狀協助將他救起。60歲姓金事主一度陷入昏迷，由政府飛行服務隊派出直升機吊起，送往東區醫院搶救，幸他其後恢復清醒，情況嚴重。直至昨日（16日）事主仍然留醫。