青康路奪命車禍｜客貨車司機危險藥物檢測陽性　涉毒駕及危駕被捕

青衣青康路今早（18日）發生奪命車禍，一輛速遞公司客貨車失事剷上石壆飛過對面線猛撼巴士，兩車司機均受傷，客貨車乘客傷重身亡。警方初步調查後，客貨車53歲姓冼男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌毒後駕駛及危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。



警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1346與調查人員聯絡。同時警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

客貨車司機及乘客受傷被困。（讀者提供）

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事發今早10時57分，九巴一輛43線巴士駛離長青巴士站，轉入青康路慢線後，對面線一輛速遞公司客貨車突然失控，先剷上路中分隔石壆，再越過對面線猛撼巴士車頭。客貨車隨即翻側，司機及跟車工人被困，由消防員救出，56歲姓丘男跟車工人重傷需以自動心外壓機急救，送仁濟醫院搶救後，延至上午11時48分終告不治。客貨車53歲姓冼男司機與巴士60歲姓唐男車長則均身體多處受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。