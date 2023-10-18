內地賊黨來港數日竊4村屋　警拘3人檢「不留痕跡」新型爆竊工具

警方於上周日（15日）接獲報案，指其位於天水圍的村屋住所遭爆竊，損失1.5萬元現金及一隻價值6千元鑽石戒指。警方隨即展開深入調查，成功掌握3位疑犯的逃走路線，並鎖定一所位於屯門的藏身酒店，於翌日（16日）展開拘捕行動，以涉嫌爆竊罪成功拘捕3名中國籍持雙程證男子，年齡介乎43至49歲，並檢獲被捕人案發時身穿的衣物、一批爆竊工具及少量現金。



經深入調查，警方發現該3名被捕男子亦牽涉另外3宗位於馬鞍山的同類型村屋爆竊案件，失物總值為2萬元現金及價值6萬元首飾；4宗案件的財物損失共約值10萬元。警方相信該3名男子於今星期進入香港。3人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。此外，警方檢獲一款新型爆竊工具，相信竊匪用於卡在窗口或趟門，再用其他爆竊工具借力撬開，從而不留痕跡。



警方檢獲一款新型爆竊工具，相信竊匪用於卡在窗口或趟門，再用其他爆竊工具借力撬開，從而不留痕跡。即使在竊匪身上搜獲該工具，或未必能警惕其用途。（林振華攝）

警方檢獲一批爆竊工具。（林振華攝）

警方向傳媒簡報案情指，今次4宗爆竊案同樣在傍晚、即住戶外出用膳或未放工的時分發生。警方呼籲，市民外出或就寢時應鎖好門窗，尤其露台窗及洗手間氣窗，注意家居保安，盡量避免在家中存放貴重物品，並考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視。如市民發現可疑人物，請立即通知警方。

失物總值為2萬元現金，及價值6萬元首飾。（林振華攝）

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年，呼籲市民切勿以身試法。