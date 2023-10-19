HKTVmall保安揭工人身份證可疑　14黑工被捕　疑承包商涉黑工集團

有承包商懷疑涉及團伙式黑工集團，聘請黑工及使用偽造香港身份證，安排他們到HKTVmall位於將軍澳工業區的工廠內從事包裝工作，被機警保安員發現。據了解，昨日有保安員核對進入工廠內工作的工人身份證時，懷疑有人持假證，遂報警。警方到場拘捕2人，並聯同入境處於今日展開大規模非反非法勞工巡查及掃蕩行動，再拘12人。行動中共6男8女被捕，並檢獲13張偽造香港身份證，入境處指該13名偽造香港身份證黑工來自同一個承包商，入境處有合理懷疑，可能有涉及團伙式使用偽造香港身份證的黑工集團。《香港01》正就事件向HKTVmall查詢。



警方及入境處展示檢獲的懷疑偽造身份證明文件。（梁偉權攝）

警方於昨日（18日）接獲報案，指工廈內一名保安負責核對入內工作的工人身份證，保安員核對期間，發現1男1女在工廠內工作的員工，懷疑持有虛假身份證文件。警方到場調查後，以涉嫌偽造身份證明文件、違反逗留條件、逾期居留，將二人拘捕。將軍澳重案組第一隊接手調查後，將有關資料交由入境處跟進，並且於今日展開聯合行動，再拘12人。

入境處會循聘用非法勞工及偽造虛假香港身份證等一條龍集團式犯罪方向，作進一步深入調查，以追查身份證來源，相關調查仍然在進行中，不排除會有更多人被捕。

入境處高級入境事務主任關凱齡指，入境處會繼續聯同相關執法部門，繼續全力打擊非法勞工，以及相關入境罪行條例，以確保本地勞工市場。入境處相信透過一連串執法行動，以及打擊偽造身份證，僱主已經提高警覺。同時，她呼籲，僱主在聘用員工時，有責任確保員工是一個合法受僱人士，鑑別身份證文件時必須提高警覺。如果有疑問，可以致電入境處熱線查詢，電話是2824 1551。

任何人違反逗留條件即屬違法，同時所有旅客在未獲准入境處處長批准下，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰會為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。