海關葵涌工廈截查印有「LED」字樣紙箱　檢$800萬私煙　2男被捕

海關昨晚（19日）在葵涌進行巡邏期間，發現2名男子在區內一幢工廠大廈搬運紙箱，雖然紙箱寫有「電子產品」字眼，但關員一開箱，發現箱內全是私煙，再搜查工廈一個單位和一輛貨車，總共檢獲220萬支未完稅香煙，總值814萬元，應課稅值551萬元，人贓並獲作出拘捕。就現場所見，起獲的香煙大多數為內地品牌。



海關拘捕2名男子。（李家傑攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮交代案情指，關員在葵涌一帶進行反私煙巡邏，在區內一幢工廈見到2名男子搬運可疑紙箱，於是上前檢查，箱內放有24萬支私煙，關員亦在上址一個單位和卸貨區的貨車分別檢獲144萬支和52萬支私煙，當場拘捕搬運工人和司機共2人，年齡分別是25歲和32歲。

海關相信，被捕人在工廈有一個私煙倉庫，趁其他租戶晚上離開工廈時搬貨，而且重新包裝，紙箱寫有「LED」、「Electronics」等字眼，但沒有擺放任何電子零件，正調查來源和去向。

海關重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。