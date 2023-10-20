洪水橋養蜂男遭黃蜂螫傷危殆　目擊街坊：佢蹲身表情痛苦

洪水橋和平新村里一個蜜蜂養殖場內，55歲姓謝男子昨日（19日）遭外來的黃蜂螫傷，昏迷送院，經搶救後目前情況危殆。《香港01》記者今日到事發現場，找到發現傷者的女村民，她形容傷者蹲下身，表情痛苦，她連忙叫援兵，幫助報警。



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現場是洪水橋和平新村里，發現傷者的是印傭Rumini，她當時路經一處村路。她憶述稱，傷者在行人路低頭蹲在地上，一手扶著欄杆，一手握着電話，表情狀甚痛苦。她當時不知道對方被蜂螫，只協助叫毗鄰單位的另一名女傭協助報案。她亦致電僱主求助，說：「老闆快啲落嚟先！幫手先！」

Rumini續說，及後她知悉傷者是223號養蜂場的人員，被黃蜂螫傷後出來求救，其間不支蹲下。住在養蜂場附近的一名婆婆表示，不清楚蜂場情況，曾見有蜜蜂飛出來，她曾在掃地期間被蜜蜂螫傷，傷口腫脹。

居住在養蜂場附近的婆婆曾在一次掃地期間被蜜蜂螫傷，事後傷口腫脹。（黃學潤攝）

223號「ForMe HONEY」，面積約2,000平方呎，單位門口位置擺放了各式工具，花園位置有數個蜂箱。今早養峰場內空無一人，記者致電查詢，但對方稱「打錯」後即匆匆掛線。

花園位置擺放標有數字及印有養峰場商標的蜂箱。（黃學潤攝）

根據旅發局網頁資料顯示，「ForMe HONEY」為家庭式經營的養蜂場，毗鄰大欖郊野公園，場內種有大片荔枝和龍眼樹及常春藤樹等。而「ForMe HONEY」網頁亦顯示，他們售賣蜂蜜及其他天然產品，並定期舉辦導賞活動及講座。