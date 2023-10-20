17歲少年攜冰毒可卡因油麻地被捕　警追查搗上水寮屋倉檢$450萬貨

警方於昨晚（19日）凌晨時分，在油麻地截查一名17歲本地男子，在其身上檢獲懷疑冰毒及可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪將其拘捕。人員追查後鎖定上水一間寮屋，再檢獲9包懷疑冰毒。警方相信該寮屋為被捕男子及其同黨的毒品儲存倉庫，行動中搜獲一共約7.8公斤的懷疑冰毒及0.3克懷疑可卡因，市值約450萬港元。



警方昨晚凌晨在油麻地截查一名17歲本地男子，在其身上檢獲懷疑冰毒及可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪將其拘捕。（梁偉權攝）

油尖警區重案組第二隊偵緝督察莊德謙向傳媒講述案情指，昨晚（19日）凌晨時分，西九龍衝鋒隊人員在油麻地咸美頓街及上海街交界，截查一名17歲姓李本地男子，並發現其褲頭帶藏有29克懷疑冰毒及0.3克懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪將其拘捕。被捕男子報稱無業，案件交由油尖警區重案組第二隊接手調查。

警方昨晚凌晨時分在油麻地截查一名17歲本地男子，在其身上檢獲懷疑冰毒及可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪將其拘捕。（梁偉權攝）

經過情報收集及調查分析，警方鎖定一間位於上水天平山村的寮屋，並於昨晚展開行動。人員利用在被捕男子身上檢獲的鎖匙進入屋內，發現9包共重7.8公斤的懷疑冰毒，遂再以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名男子。警方料該寮屋由被捕男子及其同黨用作毒品借存倉庫，已營運一至兩星期，惟相信被捕男子只負責看守寮屋、將毒品拆貨和分發，租用寮屋者另有其人。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。消息指，被捕男子有黑社會背景，毒品主要供應予九龍區，男子被捕時正前往油麻地派發毒品。

油尖警區重案組第二隊莊德謙偵緝督察向傳媒交代案情。（梁偉權攝）

警方表示，近年不時出現不法之徒利用未成年人士販運毒品，警方高度重視該類型案件及青少年罪行，並會繼續採取積極調查及情報主導的策略，打擊各種犯罪活動及不法分子收入來源。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。任何人被確立僱用、利用、勸說或慫恿未成年人士販運危險藥物，或從未成年人士獲得危險藥物， 法庭可引用《危險藥物條例》第56A條, 向有關罪犯判處較一般判刑為重的刑罰。警方呼籲市民切勿以身試法。