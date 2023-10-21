有片｜野豬闖旺角花墟　少東徒手捉豬被噬傷　兩忠犬護主助追咬

旺角鬧巿今早有野豬出沒咬傷人，一隻約1米長的野豬，衝入旺角花墟園藝街寶田大廈地下花店「富記鮮花批發」，年約40歲的少東「一夫當關」疏散職員離開，獨自驅趕野豬，店內其飼養的兩隻黑狗Money和Cash護主，一同追咬野豬。惜少東不敵，被野豬咬傷右手右腳要送院，遺下滴滴鮮血。職員形容野豬身形龐大，露出尖牙「隻嘴好長好大」十分嚇人。



野豬出沒期間，吸引大批市民圍觀。由讀者拍攝到的片段顯示，野豬最先闖入「麗榮花店」，其時軍裝警員已經到場，手持盾牌在店外對峙。而男店東也在店內，其妻在店外驚慌叫嚷，警員喝止：「唔好嘈！行開，唔係整到你！」氣氛緊張。

未幾，野豬突圍撞開盾牌竄到毗鄰「富記」，警員連揮警棍嘗試制服，但野豬皮厚肉韌，渾然沒有感覺似的。身穿藍色上衣的富記少東則徒手捉住野豬頸和耳朵，企圖將牠擒住，警員連稱阻止：「唔好亂嚟呀！」

人豬一輪大戰，情況混亂驚險。少東一度跌坐地上，野豬一聲怒吼，在旁警員見情勢危急即上前支援，擸起膠桶充當盾牌阻截野豬，並不斷勸少東放手：「你走呀！出嚟！」野豬其後在店內亂竄搗亂，狗吠聲連連。

目擊事件經過的花店職員方姐表示，當時野豬從小巷衝出，警方到場驅趕，牠闖入另一間店舖，「個阿sir就一路截，就去到我哋舖頭門口」。方姐續指：「我哋老細（少東）就叫我哋走開，佢自己走出嚟幫手截」。方姐輕撫護主的黑狗Money，指牠幫忙追咬野豬，另一隻黑狗Cash亦有協助。她說，今次首次見到野豬出沒。

經野豬一番亂竄，涉事花店一片狼藉，多個花瓶被撞倒，址上散落鮮花和積水，花店職員忙於打掃收拾。野豬最終被獸醫麻醉針制服被帶走。

目擊事件經過的花店職員方姐憶述經過，她撫摩身旁的黑狗Money，指牠也有幫手追咬捕捉野豬。（翁鈺輝攝）

警員持盾圍捕野豬，富記少東嘗試徒手捉住野豬頸部及耳朵



花店職員正打掃收拾



貨車升降板染有血迹。（林澤鋒攝）

野豬由漁護署人員帶走



野豬由漁護署人員帶走。（林澤鋒攝）