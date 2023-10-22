洪水橋養蜂男遭黃蜂螫傷不治　現場門前曾有人拜祭　遺香燭冥鏹

洪水橋和平新村上周四發生黃蜂傷人意外，55歲姓謝養蜂人留醫兩日後不治。今日（22日）《香港01》記者再到現場了解，懷疑涉事的和平新村里223號養蜂場無人在內，屋內門口處擺放插上數支香的蘋果及香橙，旁邊留下一地香燭冥鏹，相信是曾進行拜祭。此外，事主曾被發現蜂螫後並暈倒的行人路，亦有拜祭痕跡，放有插上香的生果及用膠袋包裹的肉類。



現場門口處放有拜祭用品，地下遺冥鏹燃燒後灰燼。（蔡正邦攝）

事發於上周四（19日）下午4時40分，55歲姓謝男子在洪水橋和平新村里223號一個蜜蜂養殖場內，疑在餵食蜜蜂期間，遭一隻外來的黃蜂螫傷，陷入昏迷被送院搶救，其情況危殆，延至昨日（21日）宣告不治。

涉事的「ForMe HONEY」養峰場事發翌日空無一人。（黃學潤攝）

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《香港01》記者曾在事發翌日返回現場，目擊事發情況的村民、印傭Rumini向記者表示，她當日見到事主在行人路低頭蹲在地上，一手扶著欄杆，一手握着電話，表情狀甚痛苦。她當時不知道對方被蜂螫，只協助叫毗鄰單位的另一名女傭幫忙報案。她亦致電僱主求助，說：「老闆快啲落嚟先！幫手先！」及後發現事主暈倒在地上。其後Rumini才得知，事主是養蜂場人員，被黃蜂螫傷後出來求救，其間不支蹲下。