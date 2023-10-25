巴西抵港外籍漢誤將內地景點當香港惹疑　海關揭體內藏90萬可卡因

海關昨（24日）在機場偵破兩宗分別為體內藏毒及行李藏毒案。在首案，海關替一名由巴西訪港的50歲外籍男旅客清關時，該名男子支吾以對，甚至將內地著名景點誤當成香港，遂引起海關懷疑，人員將他帶到醫院檢查後發現其體內藏有826克懷疑可卡因，市值港幣90萬元。在另一宗案件，一名由泰國來港的男旅客，行李X光影像有異常，海關人員打開檢查後發現一批共重7公斤、市值港幣610萬元懷疑海洛英收藏在紙盒內，案中共拘捕3人。



海關於10月24日在機場偵破兩宗分別體內藏毒及行李藏毒案。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權向傳媒交代案情指，在首宗案件，海關昨午在機場，替一名由巴西聖保羅、經埃塞羅比亞阿迪斯阿貝巴訪港的50歲外籍男旅客清關，發現他身上只有一件隨身行李，人員作出提問時他卻支吾以對，遂將他帶到醫院檢查，並揭發其體內藏有異物，隨即將其拘捕。

海關發現，他故意採取迂迴路線來香港，並報稱在香港停留約一星期，但只攜帶輕便行李，企圖減少在機場落機後等候領取機艙行李的時間。該名男子報稱來港旅遊，惟不熟悉香港旅遊景點，甚至將內地著名景點誤當成香港景點。再者，男子只攜數千元來港，顯然不足在留港期間消費，故引起海關懷疑。

被捕男子已於今日下午3時許，成功已經排出59粒、共重826克懷疑可卡因，市值港幣90萬元。他現正接受醫學監察，等候進一步排出毒品。

海關為一名由泰國曼谷來港男旅客清關時，發現其行李X光影像有異常，打開檢查後發現一批懷疑海洛英收藏在紙盒內。（王譯揚攝）

在另一宗案件，海關昨午根據風險管理原則，揀選一名由泰國曼谷來港男旅客清關，發現其行李X光影像有異常，打開檢查後發現一批懷疑海洛英收藏在紙盒內。該名旅客聲稱將毒品轉交至其他人，毒品調查科其後接手跟進調查，並部署監控遞送行動，在同日晚上機場再拘捕2名涉案人士。三名被捕人年齡介乎24至28歲，均報稱無業。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。警方於行動中共檢獲7公斤懷疑海洛英，市值港幣610萬元。現場所見，磚狀海洛英及其包裝上，均印有「雙獅地球牌」、「提防假冒」、「一帆風順」等字眼。

海關表示，隨香港及內地及國際恢復便捷往返，訪港旅客人數逐步增加，販毒分子近期利用空運旅客偷運毒品的數字有上升趨勢，因此海關已適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點簡選來自高風險地區的旅客作清關檢查 ，加強從源頭打擊毒品流入本港。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。