天眼直擊｜觀塘裕民坊奪命車禍　紅Van撞飛老翁駛前數米始煞停

觀塘裕民坊今早（25日）10時許發生奪命車禍，83歲姓張男事主遭一輛紅色小巴撞倒，送院後惜搶救不治。網上流傳一段長約13秒案發片段，在裕民坊公共運輸交匯處內，該名八旬翁未有沿斑馬線行走，而是從左邊橫過行車路，惟走在路中央時，一輛紅色小巴駛出30米後方的小巴站，轉左彎後直朝老翁駛去。當時老翁似有所感，一度擰轉臉望向後方，惜司機疑未及收掣，小巴猛然撞飛老翁，續駛前數米後始煞車停低。



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據了解，傷者一度被困車底，消防員接報到場將他救出，他昏迷被送往聯合醫院搶救，惜回天乏術。現場遺下一支疑是事主的拐杖。警方正調查意外原因。70歲小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

《香港01》記者今午到訪離世張翁位於藍田的住所，單位門外點起紅蠟燭並放有香爐。張翁的女兒表示，父親與幾名家人同住，他平日行動能力尚可，今早本來因一些「老人病」要到醫院覆診，父女相約10時半在醫院見面，惟女兒在醫院等候期間，突然接獲父親遇到車禍的消息。

傷者昏迷送院。（馬耀文攝）

東九龍總區交通部特別調查隊接手調查事件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0263與調查人員聯絡。同時，警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。