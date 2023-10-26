美籍白人男子灣仔墮樓亡　寓所遺血跡　警方查10小時證無可疑

一名美國籍男子，昨日（25日）下午時份，被發現在灣仔軒尼詩道墮樓，昏迷不醒。救護員到場證實事主當場死亡。警方調查時發現，死者身上有可疑傷勢，涉事單位內亦有玻璃碎，一度認為案件有可疑，交由刑事調查隊人員跟進，鑑證科人員亦到場蒐證。現時大廈有警員把守，出入大廈人士均需登記。及至今日（26日）凌晨，警務人員調查約10小時後，確認事件並無可疑，稍後召仵工到場將遺體舁送殮房作進一步調查。



灣仔軒尼詩道172號光裕樓有人墮樓，當場死亡，遺體被黑膠袋包裹，暫放於大廈樓梯位置，旁邊地面遺下一條血路。（梁偉權攝）

消息稱，男事主34歲，為美國籍白人，屬高加索裔。由於事主寓所主房間、浴室和床上的牆壁都發現了血跡，並曾傳投擲物品、玻璃破碎的聲音，灣仔警區刑事調查隊介入調查。調查發現前日（24日）有人報警稱事主在大堂裸體徘徊，事主當時報稱家裡有鬼於是逃跑，有理由懷疑事主妄想症復發，導致他自殘，隨後跳出公寓逃跑，不幸墮樓身亡。

昨日（25日）下午5時41分，警方接報指一名男子，倒臥在軒尼詩道172號光裕樓天井位置，懷疑從高處墮下，天井遺下大灘血跡，救護員到場證實男子當場死亡，死因有待驗屍後確定。警方相信事主從大廈9樓一個單位墮下，須由消防協助破門進入單位調查。涉事單位內及門外有酒樽玻璃碎片，死者身上亦有不明傷勢。

警方經初步調查後，一度認為案件有可疑，交由刑事調查隊跟進，所有住客出入大廈時都需要登記。鑑證科人員亦到場調查蒐證。及至今日（26日）凌晨3時左右，調查人員初步確定案件沒有可疑，其傷勢疑為自殘造成，並無刑事成份。

死者伏屍大廈天井位置，現場有大量血跡。(梁偉權攝)

警方表示，事主為一名34歲外籍男子。警方於25日下午5時41分接獲灣仔軒尼詩道172號保安報案，指發現男事主倒臥於上址平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，證實事主於現場死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

+ 2