珍惜生命｜聖言中學男學生疑高處墮下　當場不治

今日（26日）下午1時42分，彩雲新清水灣道38號聖言中學，女職員報案稱一名男學生昏迷倒地。救援人員到場經檢驗，證實該名男學生已告不治。警方初步懷疑他由高處墮下，現正展開調查。



警方表示，今午接獲職員報案，指發現一名14歲男童倒臥在學校地面，懷疑從高處墮下。人員接報到場，男童現場被證實死亡。警方經初步調查，相信男童從上址一走廊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，原因仍在調查中，死因有待驗屍後確定。據了解，死者近日或受學業問題困擾。

家長鍾先生得悉學校發生事故，前來了解。鍾先生兩名兒子在聖言中學讀書，他指學校校風純樸，是BAND1學校，是觀塘區名校，「觀塘區唔係話好有錢，來自基層」。

教育局回覆查詢指，對事件感到十分難過，已即時向有關學校提供支援。有關學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要的學生及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援和協助。

聖言中學一名男學生疑墮樓身亡。（黃煦緻攝）

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