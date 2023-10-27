華心邨火警│肇事單位常傳臭味　死者生前疑車禍腦受創難控制行為

粉嶺華心邨今日（27日）凌晨發生奪命火警。華勉樓12樓副翼一個單位，據報於凌晨零時左右突然起火，消防將火救熄後，發現單位內一名男子死亡。消防正調查起火原因。有街坊指出，涉事單位為垃圾屋，經常傳出臭味。有街坊指，死者生前疑因經歷車禍，導致腦部受創，難以控制其行為。但他對街坊相當有禮貌，故街坊亦體諒其苦況。



肇事單位火勢猛烈。(圖片來源：Danny Tsui/北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺))

住在事發單位對面及隔鄰的街坊楊太及潘太指出，起火單位屬單人單位，由一名年約40歲的男子獨居，無業，平日見他在晚上6時半左右外出用膳，隨後獨自回家。兩人稱，男事主在上址居住最少已10年，其單位經常傳出臭味，不少垃圾聚集，亦曾有老鼠竄出，走到街坊的單位內。男事主生前並無特意騷擾街坊，只是每逢晚上11時起，就不停開門關門、敲東西等，發出聲響，令人難以入眠；而且臭味傳出，令附近單位不能打開大門通風。

潘太（左）及楊太均指，體諒事主的苦況。(李家傑攝)

對於街坊有否作出投訴，兩人則稱，據知男事主年輕時曾在駕駛電單車時出意外，以致頭部受創，腦部受損，難以控制自己的行為。而且，他對人有禮貌，會向街坊打招呼。故此，街坊亦體諒其苦況，無意去投訴。她們所知，事主並非故意執垃圾回家，而是家中的垃圾不懂清理，如飯盒等食完沒有拋掉，只留在家中。有義工去年將其家中的垃圾清走，但未幾又開始故態復萌。

由於曾有老鼠走入屋，剛才火警發生時，潘太以為又有老鼠，大驚起床，始後才發現火警，走廊相當大煙，嚇得她立即關門。及後有消防員登門拍門，帶她們逃離險地。