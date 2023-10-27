灣仔道住宅單位天花冧石屎　露出鋼筋　戶主如廁避過一劫

灣仔道201號偉希大廈有單位天花冧石屎。今日（27日）早上10時許，姓許男戶主報案，指單位客廳石屎天花突然塌下，面積約4呎乘4呎，砸毀傢俬和一部手提電話，而且天花亦露出鋼筋。事件中無人受傷，屋宇署人員到場檢查樓宇結構。



屋主黎先生慶幸當時剛往如廁，避過一劫。（翁鈺輝攝）

塌下的石屎面積甚大，最大一塊約一呎乘一呎。（翁鈺輝攝）

現場所見，塌下的石屎跌在地上，最大一塊約1呎乘1呎，天花亦露出一個大窿，約4呎乘4呎，部份鋼筋現鏽跡。戶主黎先生指，平日早上也會坐在客廳沙發閱報或看電視，事發時剛好往如廁，否則必然被石屎擊中，後果不堪設想。

黎續指，樓上全層被間為劏房，他估計是套廁的喉管漏水，導致天花石屎結構受損。警方到場了解後，勸他暫時離開單位，待屋宇署檢查確定樓宇結構情況才決定是否留下。

屋宇署表示，今日上午接獲警方通知，灣仔道201-203號偉希大廈7樓一住用單位有石屎剝落事故，隨即派員到上址視察，發現上址客廳天花有石屎剝落，面積約1米乘1米。屋宇署人員檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。業主已即時安排所需的修葺工程，屋宇署會繼續跟進有關個案的維修情況，以確保公眾安全。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。