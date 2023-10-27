海關查泰國抵港海運貨櫃　揭貓抓板零件藏$1200萬海洛英拘2男1女

海關偵破一宗利用海運貨櫃販毒案件。海關人員早前鎖定一個由泰國入口、報稱載有食品雜貨的海運貨櫃。於本月18日經檢驗後，發現X光影像有可疑，紙箱左邊載有一批被布料包裹、未組裝的貓抓板零件，其中3件有再密封痕跡，人員打開布料檢驗時，發現一批壓成磚狀的白色粉末，對海洛英檢測呈陽性反應。人員共檢獲13.5公斤懷疑海洛英，市值1200萬元。行動中，兩名男貨車司機（36至38歲）被捕，相信他們收取3000元報酬運送涉案貨物；另外一名55歲被捕女子，相信為物流倉負責人。



從X光影像可見，紙箱左邊載有一批未組裝貓抓板零件，其中3件的包裹布料有再密封痕跡，人員打開布料檢驗後發現一批懷疑海洛英。（陳浩然攝）

海關海域科貨櫃貨物調查小組署理高級督察黃勝業交代案情表示，人員早前根據風險評估及資料分析，鎖定一個由泰國入口香港，報稱載有食品雜貨的海運貨櫃。由於海關過去曾偵破以食品作掩飾毒品的案件，而東南亞地區為其中一個毒品來源地，海關於是扣留該批貨物檢驗。

海關人員於10月18日在青衣貨櫃場，檢驗該個20呎貨櫃，發現櫃裏載滿480箱食品雜貨，其中12箱X光影像有可疑，從影像可見，紙箱左邊載有一批未組裝貓抓板零件，均以同款布料包裹，但其中3件有重新密封痕跡，人員打開布料發現一批壓成磚狀的白色粉末，包裝寫有「雙獅地球標」、「提防假冒」等字樣。經檢驗發現該批藥品對海洛英呈陽性反應。人員在行動中共檢獲13.5公斤懷疑海洛英，市值約1,200萬港元。海關表示，販毒分子將懷疑海洛英收藏在食物雜貨，並偽裝成貓抓板組件，企圖避過海關人員偵查。

海關毒品調查科高級調查主任梁開業表示，毒品調查科跟進調查後，於同日展開拘捕行動。當日一名男子駕駛貨車往碼頭提取貨物，人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」將其拘捕。經調查後，發現該批貨物將被運送至葵涌一個車場，以車過車形式運送至另一輛貨車。海關展開監控遞送行動，在葵涌的車場拘捕第二名貨車司機，再調查後得悉貨物會被運送至九龍城一個物流貨倉，人員其後在該貨倉拘捕一名收貨女子。

兩名被捕男子年齡為36及38歲，均報稱司機，海關相信他們各收取3000元報酬運送涉案貨物。女被捕人年齡為55歲，相信為倉庫負責人。3名被捕人已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關共檢獲13.5公斤懷疑海洛英，市值1200萬元。（陳浩然攝）

海關表示，販毒分子利用本地物流運輸鏈，遙距操控物流公司販毒，安排物流司機提取貨物，再擺放至市內貨倉，相信毒販利用貨倉作短暫儲存毒品，待時機合適，再送到其他地方分銷及包裝。海關已成功從源頭堵截貨物，阻止流入市面。

海關呼籲物流業界提高警覺，如懷疑有販毒分子利用公司作販毒活動，應盡快通知海關。而物流業界亦可要求客戶提供更多資料，例如公司登記證明、貨物提單等，減低販毒分子利用物流公司進行販毒。海關亦提醒市民切勿貪圖利益進行販毒。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。