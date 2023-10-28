警搗私人屋苑毒窟檢$1700萬毒品　揭台男以旅客身份打游擊販毒

警方毒品調查科於昨日（27日）搗破一個位於十八鄉私人屋苑的毒品工場，拘捕一名29歲台灣男子，以及檢獲大批海洛英、霹靂可卡因及盛載液態可卡因的紅酒，市值約1700萬元。警方調查發現該單位於10月中開始運作，而且發現毒販有新運作模式，例如外地販毒集團直接來港販毒，並利用旅客身份入境，以打游擊的方式製毒及販毒，企圖逃避執法人員追緝。



警方在私人屋苑的製毒工場，檢獲大批毒品及毒品包裝工具。

毒品調查科行動組署理總督察曾憲釗交代案情，指毒品調查科經調查及情報分析，於10月27日執行打擊毒品行動，成功搗破一個位於十八鄉的私人屋苑毒品儲存倉及製毒工場，拘捕一名29歲持有台灣護照的男子，並檢獲約14公斤的磚狀包裝海洛英、1.7公斤粒狀霹靂可卡因及6支共9公升盛載液態可卡因的紅酒，毒品市值約1700萬元。

警方在現場發現一批煮食工具，且有處理過可卡因的痕跡，工具包括梳打粉、量杯、煲及電子磅。警方相信販毒集團透過該批工具將液態可卡因轉化成霹靂可卡因。警方同時檢獲毒品包裝工具，包括抽真空機及可再封膠袋，估計販毒集團利用上址作一站式毒品儲存、加工及包裝工場，其後再流出本地市場。

販毒集團新運作模式 利用旅客身份入境以打游擊方式販毒

警方留意到今次案件販毒集團有新運作模式，疫情期間毒販會透過外地人士將毒品帶入境，然後交予本地毒販分銷，但今次被捕人是一名台灣男子，並以旅客身份入境，只可逗留約一個月。販毒集團疑利用其境外身份及短暫停留的便利，以打游擊的方式製毒及販毒，加大執法人員追查的難度.

曾憲釗續指，今次毒品包裝主要分兩批，一批是釀入紅酒的可卡因，另一批是藏在零食包裝盒內的海洛英，不排除被捕人或其他販毒集團成員透過不同包裝方式，自己將毒品帶入境或透過其他貨運方式輸入香港。此外，該販毒集團以十八鄉一個近年落成的私人屋苑作毒品儲存倉庫及製毒工場，主要取其保安深嚴，亦打算利用新型私人屋苑掩飾製毒工場，以逃避執法人員追緝。

毒品調查科行動組署理總督察曾憲釗交代案情。

警方相信已搗破一個跨境販毒集團的毒品儲存倉及製毒工場 ，並會繼續透過情報主導方式，打擊跨境毒品罪行。被捕男子現正被扣查，被落案起訴一項販運危險藥物罪及製造危險藥物罪，案件會於下周一（30日）在屯門裁判法院提堂。

警方重申製毒及販毒是嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》， 一經定罪，最高罰款500萬元及終生監禁。另外，如案件涉及跨境犯罪因素，警方會向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。