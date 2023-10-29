珍惜生命｜粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫來往太和至上水服務一度暫停

東鐵綫粉嶺站今日（29日）中午時份有一名男子墮軌，東鐵綫服務一度受阻，至下午1時52分，港鐵宣佈事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。現場所見，列車左邊車頭受損，工程人員到場展開調查；一隻拖鞋遺留在月台上，消防員正設法救援。警員檢走一些人體組織及一個相信屬於事主的揹袋。



粉嶺站有人墮軌，東鐵綫來往太和站至上水站服務暫停，入閘機不能封閉。（立法會議員劉國勳fb圖片）

事發於中午12時45分，警方接報粉嶺站往金鐘方向列車有一名男子墮軌，消防則收報懷疑有人被列車撞倒。

警方經初步調查一名穿著拖鞋、背心的男子入閘後，站在近車尾位置月台，當有列車駛入粉嶺站時，懷疑跳落月台，列車左車頭近燈位置損毀。消防接報到場將傷者救起，救護證實事主死亡，警察在月台找到一隻人字拖鞋，又在路軌檢獲懷疑屬於死者的一個綠色斜孭袋。至下午1時52分，港鐵宣佈事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。

事故期間港鐵提供免費接駁巴士，來往大埔墟站及上水站，沿途經太和站及粉嶺站。

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