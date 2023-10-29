葵涌嘉里貨運中心男工人從高梯跌下　身體不能動彈　送院救治

撰文：黃學潤
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今日（29日）上午11時39分，警方接報指，葵涌永基路55號嘉里貨運中心樓上位置一名42歲男工人從約2至3米高梯跌下，傷者清醒但不能動彈，救護人員將他送往瑪嘉烈醫院治理。

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