大圍隆亨邨對開野豬卡欄血流滿地　漁護署：終傷重不治

一隻野豬周六（28日）晚卡在大圍隆亨邨善心樓對開馬路邊欄杆，警員、消防、愛協及漁護署人員合力將野豬救出，可惜野豬最終傷重死亡。



野豬被卡在大圍隆亨邨善心樓對面路邊的欄杆，頭部有有掙扎時造成的傷口，鮮血流滿一地。（梁偉權攝）

漁護署回覆《香港01》查詢指，10月28日晚上接獲轉介，指沙田富健街懷疑發現野豬，遂即時派員到場跟進。署方人員到場後發現一頭野豬被困欄杆，隨即協助救出受困野豬，惟野豬其後傷重死亡。涉事野豬為成年雄性，體長約1.2米，屍體其後由食物環境衞生署承辦商檢走。

事發於周六晚上7時56分，有市民在大圍隆亨邨善心樓對面，發現一隻野豬被卡在馬路邊欄杆，不斷掙扎，於是報警。警方、消防及愛護動物協會人員趕至，發現野豬長約1米，頭部耳朵下方有掙扎時造成的傷口，鮮血流滿一地。人員搬來數個大垃圾桶暫時包圍野豬，並有警員持盾牌戒備，以防野豬掙脫困境後會到處亂撞。消防則先以毛氈蓋住野豬以免牠受驚衝撞或進一步弄傷自己，並與愛協人員商量如何拯救野豬。

其後多名警員合力以盾牌，從左右兩旁暫時夾住野豬身體防止牠掙扎，消防及愛協人員則先以膠紙貼住野豬嘴部，以防牠咬傷人員，再以套索嘗試套住野豬腳部，希望將牠救出，惟其間野豬仍不斷掙扎大叫及喘氣。消防員之後以油壓唧撬開鐵欄救出野豬，野豬被現場人員以索帶及膠紙等綁住腳部，之後被趕至現場的漁護署人員帶走處理。

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▼野豬被救出情況▼

