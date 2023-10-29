九龍塘站印度籍城大女生墮軌不治 旺角東站至大圍站服務一度暫停
撰文：凌逸德
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今日（29日）下午約3時45分，九龍塘站2號月台一名女子墮軌，昏迷倒臥於列車車底，其後由救援人員救出，惜由救護車送往廣華醫院搶救後，證實不治。據了解，死者20歲，為印度籍人士，持有香港身份證，在香港一間大學就讀。警方沒有檢獲遺書，但獲悉事主受學業問題及抑鬱症困擾，事發前曾離家出走，將案件列作「自殺」處理，稍後會驗屍確定死因。
香港城市大學回覆《香港01》表示感到意外和震驚，正積極了解事件，並聯絡其家屬致以深切慰問和提供協助。城大又指，校方重視學生的心理健康，呼籲學生如有任何困難或情緒上的需要，可向校內的專業輔導員尋求協助，或向信任的人傾訴表達個人感受。
愛事件影響，東鐵綫服務一度受阻，來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，港鐵派出免費接駁巴士疏導受影響搭客；及至下午4時50分，港鐵宣佈事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。
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