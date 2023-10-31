欠債婦墮財仔及寵物店借貸騙局　碌爆卡$34萬　警另揭涉虐畜拘3人

一名欠債中年婦於今年9月接獲「低息貸款」推銷電話後，被誘騙至油麻地一間不良財務中介公司，再藉詞到一樓上寵物店透支信用卡以套現現金貸款，惟「碌爆」8張卡交易逾34萬元後，僅取得不足14萬元貸款。警方昨日（30日）拘捕涉案財務公司一名男職員，並揭發涉案寵物店有貓隻患病而不獲安排獸醫治療，遂再拘捕寵物店女負責人及其外傭；追查下發現寵物店交易紀錄不尋常，懷疑店方與涉案財務公司有拆帳關係，相信案件仍有其他受害人，呼籲受害人向警方聯絡。



油尖警區刑事調查第三隊案件主管督察林智洋表示，警方於10月1日接獲一名54歲姓陳女子報案，指在9月接獲不良財務中介公司打出的「低息貸款」推銷電話後，按指示前往該公司位於油麻地一商廈的辦公室，希望辦理借貸及債務重組以解決欠債問題。該公司一名男職員向陳婦聲稱可安排相關申請，先向她收取5000元手續費，稱可借到75萬元，惟其後又指陳婦信貸紀錄差、未能借錢，指示她向銀行查詢自己信用卡的信用額度，之後游說她選擇信用卡現金套現的信貸方案。

財務公司職員隨即帶陳婦到位於油麻地一間樓上寵物店，要求陳婦「碌爆」其信用卡，稱因其信貸評級太低，只有這種方法才可幫她套現現金，而其後財務公司可向她提供更大額及更低息的一筆過貸款及進行債務重組。任職文員的陳婦於是以8張信用卡，合共在寵物店被交易12次，總金額達34.7萬元，並被要求就她從無購買的寵物貓簽署買賣合約。惟其後陳婦只獲財務公司提供一筆13.8萬元現金貸款，換言之財務公司收費及抽佣高達六成，而陳婦則損失逾20萬元。

油尖警區刑事調查第三隊於10月中旬接手調查案件，於昨日（30日）傍晚在位於油麻地彌敦道555號樓上的涉案財務公司，拘捕該名33歲姓陳男職員，並在油麻地窩打老道1R號住宅大廈一間樓上寵物店，拘捕其25歲姓高女負責人，兩人均涉嫌串謀詐騙。

警方進入寵物店調查時，發現店內有40多隻寵物貓，即時要求愛護動物協會人員到場協助，經檢查後發現其中一隻貓患有皰疹、上呼吸道感染及眼睛感染症狀，而寵物店負責人無為牠安排獸醫，遂再以涉嫌殘酷對待動物該名姓高女子，患病的貓則交由愛協照顧。警員同時發現高女僱用的外傭，被安排協助經營寵物店，於是以涉嫌違反逗留條件拘捕該名女傭，並以涉嫌協助或教唆他人為返逗留條件再拘捕高女。案件3名被捕人均被扣查，警方相信所有涉案者已被捕，會在檢視證據後向律政司索取法律意見，作進一步起訴。

據悉涉案位於住宅單位的寵物店面積約500平方呎，愛協檢視後認為環境尚算乾淨，亦有足夠空間及食水，故只帶走一隻病貓，其餘的貓則留在寵物店。《香港01》記者今午到涉案單位，聽到屋內傳出貓叫聲，但無人應門，門外鞋架則放有多對鞋。

調查顯示，涉案寵物店相信是在今年由地舖搬到現址，而其信用卡刷卡機及銀行戶口啟用約3個月至半年，刷卡機交易紀錄可疑，最近數月交易金額高達200萬，其中130萬屬信用卡現金提款，每筆交易金額介乎1萬多元至超過5萬元，有同一人交易總金額達30萬元。同時，失敗與成功的交易紀錄近乎梅花間竹地出現，顯示有人懷疑「碌爆」一張信用卡後，再用另一張卡繼續交易；加上部分寵物貓的買賣合約上，完全沒有記錄買方的個人資料或聯絡方法，故警方相信寵物店與涉案財務公司之間有拆帳安排，並懷疑案件有更多受害人。警方因此呼籲市民若知道更多案件詳情，或是其中一名受害人，應盡快致電3661 9256與油尖警區刑事調查第三隊聯絡。

警方提醒，財務公司不可向借款人收取任何費用，任何形式的手續費均不合法，呼籲市民如有需要借貸，要記得「借錢緊要還，咪畀錢中介」。