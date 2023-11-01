海關打擊多區屋邨電話訂購私煙　拘45人最細16歲　檢$1000萬私煙

香港海關過去三星期在全港多區展開代號「迅雷」的執法行動，以打擊在公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。行動中，人員共檢獲約280萬支懷疑私煙，估計市值約1000萬元，應課稅值約700萬元。其中，海關人員搗破3個懷疑私煙貯存倉庫，並扣查2輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲一批私煙傳單。行動中，海關一共拘捕39男6女，年齡介乎16歲至75歲，當中包括私煙買家和賣家。



行動中，海關人員於全港各區共偵破44宗私煙案件，包括觀塘、黃大仙、秀茂坪、九龍灣、深水埗、油塘、九龍城、大角咀、藍田、彩虹、土瓜灣、將軍澳、荃灣、屯門、天水圍、元朗、上水、馬鞍山、葵涌、青衣和東涌，並檢獲懷疑私煙。所有案件已作出適當跟進。



海關檢獲懷疑私煙和一輛懷疑用作分銷私煙的車輛。（海關提供相片）

海關表示，會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法參與私煙活動或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。