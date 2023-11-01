海關葵涌檢100公斤K仔拘一男　歷年市內檢獲量最多達去年全年8倍

海關昨（10月31日）在葵涌搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲100公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮及1.1公斤懷疑大麻花，拘捕一名33歲本地男子，並在其住所另檢獲250克懷疑大麻花，毒品總值約5,200萬港元。海關表示，今次單一案件所檢獲的氯胺酮數量，是去年人員在市內檢獲總量的8倍之多，更是歷年於市內破獲的最大宗販運氯胺酮案件。



海關人員在兩個單位內檢獲共100公斤氯胺酮、近1.4公斤大麻花、及一批毒品包裝工具，毒品市值約5,200萬港元。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業講述案情指，人員根據情報及深入調查，昨午在葵涌進行反毒品行動，截查一名本地男子，並將其押解至附近一個劏房單位搜查。人員在單位內檢獲4箱一共25包、每包約有4公斤、總重量為100公斤的懷疑氯胺酮，1.1公斤懷疑大麻花，及一批毒品包裝工具。人員以涉嫌販運危險藥物將該名男子拘捕，被捕人33歲，報稱侍應。人員其後押解該名男子到其住所搜查，再檢獲250克懷疑大麻花。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

據了解，該劏房毒品儲存倉面積約40至50呎，相信由黑社會在背後操作，內裏存放一批毒品及設一張木板床，相信已營運約1至2個月。人員在單位內檢獲亦包裝真空機，不排除毒販在單位內包裝毒品。

海關於10月31日偵破歷年最大宗市內販運氯胺酮案，檢獲100公斤懷疑氯胺酮。（梁偉權攝）

海關表示，今次案件為歷年來在市內破獲的最大宗販運氯胺酮案，單計本案檢獲的約100公斤氯胺酮，數量已是去年海關在市內檢獲數量的8倍之多。連同海關在其他非市內案件檢獲的氯胺酮，今年至今檢獲氯胺酮總量，已較去年同期上升2.5倍。海關表示執法有成效，且成功阻止毒品流入市面。

海關指出，氯胺酮為獸醫手術用的麻醉劑，人類服用氯胺酮會阻礙正常思維及大部分感官接收，引致短暫失憶。濫用氯胺酮會導致說話含糊、長期記憶力衰退、認知及行動機能受損等。氯胺酮吸食者會出現膀胱受損等情況，時常如廁，甚至無法應付短短15分鐘車程；過量服用更會導致失去知覺、影響呼吸系統甚至引致死亡，對社會遺害深遠。

海關呼籲市民向毒品說不，亦切勿貪圖金錢利益進行販毒。海關將會繼續留意販毒趨勢，打擊販毒活動。

海關於10月31日偵破歷年最大宗市內販運氯胺酮案，檢獲100公斤懷疑氯胺酮。（梁偉權攝）