的士司機如廁屢遭「行家」爆窗偷袋　吳坤成：不排除為害群之馬

一周內驚現2宗的士司機遭同行爆窗盜竊案！由社交媒體流傳的車CAM影片可見，有賊人駕駛的士至目標的士附近，趁司機落車如廁之際，隨即駛近並落車擊碎的士玻璃窗，奪去背囊然後駕車離開，直至的士司機折返才揭發報警。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，賊人擊碎玻璃技巧純熟，加上專揀停泊在廁所附近的士犯案，相信賊人熟悉的士業運作，待司機如廁時犯案，不排除是業界「害群之馬」所為，提醒司機應小心保管個人財物。他指協會將於例會商討近日車內盜竊事宜，並會透過「Call台」及短信提醒司機注意小心保管財物。



吳坤成表示，不排除是「害群之馬」所為，提醒司機應小心保管個人財物。（資料圖片）

兩宗車內盜竊案分別發生於本周一（10月30日）清晨6時許，在大圍積福街公廁附近，以及周四（11月2日）早上約7時半，在荔景山路對開。兩名的士司機均在如廁時，被賊人擊碎玻璃窗並偷去背囊。

吳坤成提醒的士司機，當離開車輛時，應將背囊個人財物至車尾箱；同時亦可清空錢箱，將金錢放在隨身腰包內，以防賊人有機可乘。吳指，現時行車紀錄儀（車CAM）影像清晰，可以清楚拍下車牌及賊人容貌，相信警方能迅速緝拿賊人歸案。吳提醒司機，不論鎖車與否，應該長時間開啟車CAM，特別是錄影車輛前方的鏡頭，以提高阻嚇性，防止罪案發生。協會亦將於下周進行例會商討近日車內盜竊事宜，並會透過「Call台」及短信提醒司機注意小心保管財物。

10月30日大圍積福街公廁外



社交媒體流傳片段可見，拍攝時間為周二（10月30日）清晨6時許，當時一名的士司機將車輛停泊在大圍積福街公廁附近，然後落車如廁。此時後方一輛的士隨即駛前，一名戴鴨舌帽及口罩男司機落車繞到前方的士，約20秒後該司機拿著一個背囊上車，然後驅車離去，整個過程僅1分鐘。涉事的士司機折返，發現的士左邊車窗玻璃碎裂，個人物品不翼而飛，於是報警。

警方指，10月30日清晨6時06分接獲一名61歲姓廖的士司機報案，指其的士泊在大圍積福街公廁對開，如廁後折回發現的士左邊車窗被打爛，車內一個約值300元的背囊被偷去，內有文件及藥物。

一名戴鴨舌帽及口罩男司機落車繞到前方的士，涉嫌偷走一個背囊。

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11月2日荔景山路對開路邊



11月2日早上約7時半，姓黃（59歲）的士男司機人駕車至荔景山路對開路邊停低，落車往遊樂場公廁如廁。僅僅1分多鐘後折返，赫見前排乘客位車窗粉碎，座椅上的背囊不翼而飛，內有約2,500元現金。事後網上流傳遇竊的士的車cam片段，可見另一輛的士趁事主落車後立即倒車趨近，黑衫司機5秒爆窗犯案。的士群組指疑犯為慣匪，質疑賊人並非真行家，是偷車作案混淆視聽。