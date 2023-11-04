機場的士司機疑踩錯油門撼前車　褪後衝前再撞欄　搬行李男避一劫

再有的士涉及交通事故，網上瘋傳事發時的車Cam影片，可見一輛市區的士停泊在香港國際機場的落客區，前方有一輛私家車，西裝男於車尾搬行李落車，的士司機疑準備轉右駛走，突大力踩油門，的士隨即高速衝前直撞私家車右車尾，西裝男剛巧將行李抬往行人路，避過一劫沒被撞傷。的士其後倒車又再衝前，最終撞向欄杆停下。事件引起網民嘩然，並戲謔「紅色的跑車像是帶著神秘」，又指西裝男大命，「好彩個人行開咗唔係個人腳都斷」。



私家車被撞後，西裝男嚇至目瞪口呆。（網上影片截圖）

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片段拍攝於10月27日晚上7時許，車Cam影片來自涉事的市區的士。該輛的士當時停在一號客運大樓落客區，數米前則停有一輛私家車，一名西裝男司機在車尾廂搬行李落車，3名外籍女乘客則在行人路上等候行李。的士司機疑準備右轉駛入鄰線離開，未知是否踩油門踩得太用力，的士猶如炮彈般失控高速衝前，直撞向私家車右車尾，幸好西裝男當時行離車尾位置，未被撞到；而私家車車尾廂的行李被撞至左搖右晃，其後跌出車廂。

的士撞車後停了數秒鐘，司機入後波褪後，西裝男起初嚇至目瞪口呆，反應過來後，一度以手指向的士司機，似是在斥責其行為，但的士沒有停車，竟然再次衝前，最終撞向路邊欄杆後停下。

警方當日晚上8時01分接獲報案並到場調查，事件中無人受傷。姓麥67歲的士男司機報稱將腳掣當油門肇禍，姓劉56歲私家車男司機同意和解處理。

事件引起網民熱議，直指私家車司機幸運，「好彩個人行開咗唔係個人腳都斷」、「個人真係行遲一秒都斷腳，仲要突然倒後再撞多野」，並批評的士司機的駕駛行徑危險，「先傷人，後傷己」、「想攞命，後波再加速衝前」。有人則笑指「紅色的跑車像是帶著神秘」、「紅色的跑車從來都唔會令人失望」。