西貢女子露營遇意外　疑被蛇咬傷腳即頭暈　由直升機吊起送院

撰文：凌逸德
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西貢發生露營意外。昨晚（4日）10時許，2名女子在赤徑北潭路一帶露營，其中一名年約50歲女子懷疑被蛇咬腳，因而頭暈，由飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院治理。

女事主清醒送院。（李家傑攝）
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