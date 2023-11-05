旺角的士遭兩賊劫走4500元　司機駕車追趕撞傷一賊　同黨逃去無蹤

旺角發生搶劫案。今日（5日）凌晨3時許，2名本地男子在中環蘭桂坊登上一輛的士，要求前往尖沙咀棉登徑，隨後改去旺角，當的士駛到花園街和旺角道交界時，二人表示要下車。司機依言照做，豈料二人突然發難，分別向司機箍頸和用勞工剪刀施襲，劫走司機約4500元後落車，往先達廣場方向逃走。



司機不甘損失負傷駕車追趕，駛到先達廣場對開時鏟上行人路，撞向一間地舖捲閘，打算攔截賊人，二人見前無去路，於是反方向逃走，司機繼而褪車再追，豈料撞傷其中一名35歲賊人，最終索性逆線停在花園街報警求助，賊人捱撞後腳部骨折，清醒送院治理，其同黨則逃去無蹤，司機臉部受輕傷，在場協助警員調查。



被捕男子清醒送院。（陳永武攝）

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警方表示，今日凌晨3時53分，接獲29歲姓曾的士司機報案，指將車駛至花園街及旺角道交界時，被2名乘客用一把約18厘米長的剪刀襲擊，並搶去4,500百元後下車逃去，曾男開車追截2名賊人，在花園街107號對開撞到其中1名賊人，警員接報到場，經初步調查，35歲姓翟男子涉嫌「行劫」罪名被捕，腳部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理，曾男毋須送院，案件列作行劫及交通意外有人受傷，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。