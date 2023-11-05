大圍洋酒店被淋紅油　老闆查天眼再揭荃灣店同遭殃　警列刑毀調查

大圍及荃灣有洋酒店接連被淋紅油刑毀。今日（5日）早上7時25分，大圍成運路成全工業大廈地下一間洋酒店的鐵閘被淋紅油，保安發現後報警並通知洋酒店老闆。警方接報到場調查。現場所見，洋酒店的鐵閘、門外的椅子及地下均沾有紅油。

洋酒店老闆張先生其後返店了解，並向記者表示公司自1986年成立，素來沒與人結怨，不知為何遭人淋紅油。他坦言：「如果我係爭人錢，即係自己抵啊嘛，都無喎，呢個先死。」期間張生透過手機查看分店的閉路電視，發現荃灣沙咀道的分店亦遭人淋紅油，而門外更有一名陌生女子在清潔鐵閘，於是報警求助。張生指，荃灣分店有聘請員工，但店舖已有2至3日無開門，亦未能與員工取得聯絡。



記者其後到荃灣沙咀道的分店了解情況，發現一名紅衣女子正用天拿水清潔大閘。她指，有人指示她到場抹走紅油，但未有透露對方身份。警察到場向該紅衣女子了解詳情，現正調查案件。



「張記國際洋酒」今早兩間分店接連被淋紅油。（黃學潤攝）

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「張記國際洋酒」今早總店及一間分店接連被淋紅油，現場遺下紅油桶。根據官方網站顯示，張記首先於大圍設立第一家老店，繼而開設三間分店分別位於荃灣、馬鞍山及大埔，並於2010年3月創辦全港首間洋酒旗艦店。店內擁有全香港品牌及種類最齊全的洋酒，銷售不同款式之紅白葡萄酒以及香檳等。