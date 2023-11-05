獨行賊扮清潔工夜竊荃灣三地舖　重案組拘44歲裝修工檢「白瓜子」

荃灣警區重案組昨日（4日）拘捕一名本地44歲裝修男工人，涉嫌與今年6月至10月期間，3宗區內地舖失竊案有關。據了解，賊人在深夜時份喬裝成清潔工人，利用爆竊工具將控制電動捲閘的電箱撬開，再升起捲閘，闖店掠走財物，包括現金及手機。3宗案件損失金額總值1.9萬元，最高一宗損失金額為6,500元。警方相信賊人為單獨犯案，已對其落案起訴，案件將於明日（6日）上午於西九龍裁判法院提堂。



警方檢獲爆竊工具一字批。（林振華攝）

荃灣警區刑事部接手調查，發現3宗爆竊案有多個共通點，全部均發生在凌晨時分，而且位於荃灣市中心，相距不足3百米，受害店舖分別為肉檔、雜貨店及海鮮檔。遇竊的商舖保安措施設防較弱，只用電動捲閘，地上亦沒增設鎖頭。賊人利用這個機會，用爆竊工具將控制電閘的電箱撬開，升起捲閘，再搜掠財物。

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察王美愉指，經過情報分析，警方成功鎖定一名涉案男子，並於昨日（4日）清晨時分，拘捕一名44歲姓林本地男子。被捕人報稱為一名裝修工人。警方搜獲一張不屬於他的八達通，6粒佐匹克隆（俗稱「白瓜子」）的第一部毒藥、犯案時身穿衣物以及爆竊工具一字批。

調查顯示，被捕男子涉嫌曾喬裝成清潔工人犯案，他正被扣留調查，已被暫控一項「爆竊」罪、一項「盜竊」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，將於明日（6日）上午於西九龍裁判法院提堂。警方形容被捕男子是機會主義者，3宗案件均是獨立犯案，現時仍然調查他是否牽涉其他刑事案。

警方呼籲店舖捲閘底部增添地牛鎖。（林振華攝）

警方強調，「爆竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判處14年監禁。另外，警方呼籲，商舖不要存放大量現金在店內。又建議安裝閉路電視及警報系統，當有人闖入店舖，便會立即發出警報；並且於捲閘底部增添地牛鎖，選用插鎖匙形式控制升降的電箱，以增加賊人爆竊困難。