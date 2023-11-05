元朗Tesla撞翻的士不顧而去5小時　警3公里外檢車拘28歲司機涉3罪

元朗今早（5日）發生交通意外。一輛的士在新潭路被一輛Tesla私家車撞至翻側，的士男司機受傷；惟Tesla不顧而去。據了解，警方追查約5小時後，在3公里外青山公路—潭尾段PARK YOHO停車場發現涉案車輛，其後拘捕一名28歲男司機，他涉嫌「危險駕駛」等三宗罪被捕。



的士內的物品散落。（讀者提供）

事發於今早6時半，涉案兩車沿新潭路往元朗方向行駛，當駛至近悅富花園對開時，肇事Tesla從後撞及的士，的士繼而失控撞向路肩翻側，四輪朝天，車頭及車尾嚴重損毀，車身亦被撞凹，車內的物品散落一地，61歲姓郭的士司機受傷，頭、胸及手腳不適，清醒被送往博愛醫院治理。意外後，Tesla往元朗方向逃去。

消息稱，及至早上約11時半，警方發現涉案私家車停泊在青山公路—潭尾段PARK YOHO停車場。警方表示，其後在八鄉拘捕一名28歲姓吳男司機，他涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，現正被扣留調查。

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2萬5千元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。