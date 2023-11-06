觀塘傷人│疑冷氣問題爭執　雙程證男被斬昏迷　行街紙內地男自首

觀塘發生斬人血案。11月5日8時39分，警方接報嘉樂街17至33號順景大樓住客報案，指赫見一名男子頭破血流，倒臥一單位對開地面；約3分鐘後，警方接獲另一名男子報案，指曾經與另一名男子爭執，期間對方亮刀，他搶過刀後反斬傷對方，其後離開現場。警員趕抵在案發現場毗鄰的瑞寧街20號街頭，尋獲該名涉案男子，相信他與血案有關，以「傷人」罪將其拘捕；中刀男子昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

據了解，兩人均為內地人，相信住在同一單位內。其中被捕男子持「行街紙」留港；而傷者則持雙程證。據知，事發時兩人曾因開關冷氣的問題而爭執。



傷者頭破血流，被送往伊利沙伯醫院治理。

警方表示，被捕男子姓周，36歲；受害人姓曹，56歲。兩人均為內地人。警方於5日晚上8時39分，接獲觀塘嘉樂街17-33號住戶報案，指於上址一單位外，發現曹男懷疑受傷。警方其後亦接獲周男報案，指於上址內與受害人因瑣事爭執，期間周以一把30厘米長的菜刀襲擊曹。人員接報到場，於觀塘瑞寧街20號附近發現及截查周男。經初步調查，周涉嫌「傷人」被捕。案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。曹男頭部受傷昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理。