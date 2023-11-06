車內盜竊集團犯9案偷28萬財物　巴籍主腦及同黨被控多罪明年提堂

日前（2日）警方搗破一個車內盜竊集團，拘捕3名男子，包括巴基斯坦籍主腦，相信他們涉及發生在連接元朗至大埔單車徑一帶的9宗案件，被盜財物總值約28萬元，包括一隻價錢約20萬元的勞力士手錶。案中一名31歲非華裔男子被暫控9項「盜竊」罪及2項「以欺騙手段取得財產」罪，而另一名39歲本地男子已被暫控2項「盜竊」罪及兩項「以欺騙手段取得財產」罪。案件將於2024年1月15日上午於粉嶺裁判法院提堂。一名29歲被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。



新界北上月發生多宗車內盜竊案，賊人主要針對停泊在路邊、咪錶位、以及多層停車場的車輛，相關地點較少閉路電視。賊人會打破車窗，偷去車內財物，例如現金、首飾、電子器材等。經翻查大量閉路電視和車cam影像、深入調查及情報分析後，新界北總區情報組人員鎖定一個活躍於區內的車內盜竊集團，涉嫌與上月9至29日發生、發生於元朗連接到大埔單車徑的9宗車內盜竊案有關，失物總值約28萬元，其中損失最大的一宗案件，受害人被盜去一隻價值約20萬元的勞力士手錶。

警方偵破9宗上月發生在新界北總區的車內盜竊案，全部發生在連接元朗至大埔的單車徑一帶。（黃學潤攝）

新界北總區刑事部探員日前（2日）在新田及元朗區拘捕涉案車內盜竊集團的3名成員，包括報稱無業的31歲巴基斯坦籍男主腦，以及兩名分別39歲及29歲的本地男成員，兩人報稱任職地盤工人及運輸工人。3名被捕人均持香港身份證，目前仍被扣查，據了解3人全部有黑幫背景。行動中警方亦檢獲疑犯在犯案時穿著的衣物、單車、螺絲批、槌和電話犯案工具。

警方形容3名被捕人分工仔細，其中一人會駕電動單車，沿單車徑尋找目標車輛，一旦發現車內有貴重物品，便會用螺絲批、槌仔等爆破工具敲破車窗，盜去貴重物品。另外兩名成員則負責變賣贓物，以及用偷來的信用卡購物。