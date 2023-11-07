大埔19歲勝和壽星仔遇襲血案　反黑組拉7名新義安黑漢最細17歲

大埔周日（5日）發生斬人案，一班人在翠樂街酒吧為19歲少年慶生期間，衝入至少7人，斬傷「壽星仔」和另1名22歲青年，兩人送院治理。據了解，2名傷者均有黑幫「和勝和」背景，他們報稱沒有欠債，亦沒有與人結怨。警方反黑組接手調查後，翌日（6日）拘捕7人，全部有黑幫新義安背景，其中最細的疑犯只得17歲。



警方到場調查。（陳永武攝）

警方稱，新界北總區反三合會行動組人員接手調查案件，經進一步調查後，昨日（6日）在屯門、粉嶺及大埔區展開拘捕行動，以涉嫌「傷人」拘捕1名少年及6名男子，年齡介乎17至32歲，他們現正被扣留調查。警方稱行動仍在進行中，不排除更多人被捕，同時呼籲，如有途人目擊案發經過，可致電3661 3385與新界北反三合會行動組人員聯絡。

消息稱，7名疑犯全部有新義安背景，其中最細的17歲少年報稱任職侍應，其餘各人分別報稱任職速遞員、貨車司機及理髮師等等。

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案發於周日凌晨零時25分，警方接報有7至8人在大埔翠樂街6號懷疑用刀襲擊22歲姓何和19歲姓楊男子，並登上一輛私家車往太和邨方向逃去，原因不明。警員到場經調查，將案件列傷人，追緝7至8名20至30歲本地男子，案發時身穿黑色上衣。何男手部受傷，楊男背部受傷，送往那打素醫院治理。

據悉，當日是姓楊傷者的生日，各人在酒吧消遣慶祝，其間7人從三架車落車，戴著面罩及手持牛肉刀衝進酒吧，當中兩刀手猛砍兩名傷者，致四肢及背部多處受傷。逞兇後返回該3車逃去。 酒吧職員報警，現場酒吧內外的閉路電視錄了整個襲擊過程，發現事發前當中4名兇徒進入酒吧與其他顧客聊天，其後離開，相信他們是刻意到來探路視察，而各人也曾坐車經過踩線。