警佐敦八文樓搗毒品倉檢$43萬大麻精大麻花　拘持行街紙巴籍漢

警方根據線報，在佐敦「八文樓」一個劏房單位，搗破一個毒品儲存倉及分銷中心，檢獲共約4.5公斤大麻精和大麻花，市值約43萬元。行動中，警方拘捕一名持行街紙的巴基斯坦籍男子，相信他是毒品倉的管理人，他正被扣查，警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方在佐敦「八文樓」一個劏房單位，搗破一個毒品儲存倉及分銷中心，檢獲共約4.5公斤大麻精和大麻花，市值約43萬元。（左朗星攝）

油尖警區特別職務隊第二隊主管督察吳嘉煒表示，警方早前接獲線報，指有人利用區內的單位作毒品儲存倉及分銷中心。探員經調查及情報分析後鎖定佐敦「八文樓」內一個劏房單位，在昨午（6日）約4時採取拘捕行動，於目標單位外截查一名剛步出單位的可疑男子，在其身上檢獲8包重約30克的大麻花，隨即以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕該名男子。

警員之後將被捕男子押到涉案單位搜查，在屋內再發現約2.2公斤大麻精和1.3公斤大麻花，遂再次以涉嫌販毒，拘捕該名持行街紙、報稱無業的33歲巴基斯坦籍男子。警方並在該名面積約100呎的劏房單位內，發現大量毒品包裝工具，包括電子磅、毒品包裝袋和熱熔機，經初步調查後，相信被捕男子是毒品儲存倉兼包裝及分銷中心的管理人，並負責分銷和包裝毒品。

警方在佐敦「八文樓」一個劏房單位，搗破一個毒品儲存倉及分銷中心，檢獲共約4.5公斤大麻精和大麻花，包括大批已被分裝成小袋的大麻毒品（圖），市值約43萬元。（左朗星攝）

吳嘉煒表示，涉案毒品倉兼分銷中心相信運作不多於一個月，警方相信今次行動已搗破該個中心，並成功堵截所有即將流入市場的大麻毒品，正追查涉案單位租客身份及案中毒品的來源。

警方在佐敦「八文樓」一個劏房單位，搗破一個毒品儲存倉及分銷中心，檢獲共約4.5公斤大麻精和大麻花，市值約43萬元，油尖警區特別職務隊第二隊主管督察吳嘉煒交代案情。（左朗星攝）

警方指出，大麻在香港是毒品，不論是大麻精、大麻花或新興的CBD（大麻二酚）、THC（四氫大麻酚）產品，均受法例規管，服食、管有及販運均屬犯法。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元，警方呼籲市民提高警剔、切勿以身試法。