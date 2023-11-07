青衣奪命車禍｜P牌鐵騎士載女友人遊車河　讓出唯一頭盔失事慘死

青衣今日（7日）凌晨發生奪命車禍，一名考獲電單車「P牌」僅約一周的23歲姓吳青年，駕電單車載着同齡姓張女友人遊車河，期間失控自炒，吳男頭部及身體多處重創，當場死亡，張女亦身受重傷送院救治。消息指，吳男因只有一個頭盔，故將頭盔讓予張女戴上，其後懷疑在行車期間，車胎轆到路邊石壆失控，吳男因無戴頭盔而頭部重創，當場死亡，張女亦重傷送院。



死者遺體被白布遮蓋，布上染有血跡，旁邊地面亦遺下大灘鮮血。（陳永武攝）

事發在凌晨4時17分，涉事電單車沿担杆山路往船廠方向行駛，至青衣東北公園對開時突然失控自炒，猛撼路邊燈柱及花槽後倒地，吳男重傷昏迷，救護員接報趕至，發現他頭部及身體多處嚴重受傷，當場斃命；張女亦身體多處受傷，清醒由救護車急送瑪嘉烈醫院治理。警方其後封鎖現場調查，在數十米外發現一個頭盔。

涉事電單車掛有P牌。(陳永武攝)

據了解，涉事電單車車主正是吳男，他上月30日剛獲取P牌，而電單車為Kawasaki NINJA 400型號，本月2日出牌，即新車落地僅第6日，車上亦掛有P牌。根據香港法例，持有暫准駕駛執照、掛有P牌的電單車不可載客。

警方表示，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346或3661 1300與調查人員聯絡。