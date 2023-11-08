警反非法賽車拘20人包括學神　兩車屯公時速168公里追逐超速逾倍

警方於過去兩個月在新界區打擊懷疑非法賽車，共偵緝10宗懷疑非法賽車，其中9宗涉及21輛私家車、一宗涉及兩架電單車。其中一案案發於凌晨時分，兩部私家車在屯門公路一限速80公里的路段，同以時速168公里互相追逐，超出路面限速逾一倍。



警方鎖定涉案人物後，新界北總區刑事部及交通部由昨日（7日）凌晨至今，在全港多區展開拘捕行動，以涉嫌賽車、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪名，拘捕20名本地男子，年齡介乎20至60歲，當中更包括「P牌」、甚至只持有「學牌」的司機。當中6人將被落案起訴，將於明日（8日）在粉嶺裁判法院提訊。行動中警方共扣查16部車輛。



警方於過去兩個月在新界區打擊懷疑非法賽車，共偵緝10宗懷疑非法賽車，其中9宗涉及21輛私家車、1宗涉及2架電單車。涉案車輛包括保時捷、本田等，已被拖至大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。（黃學潤攝）

部分涉案車輛掛上「P牌」。（黃學潤攝）

新界北總區交通執行及管制組總督察蘇志偉向傳媒交代案情，指警方由今年9月16日至今，展開左代號「奔駒」的反非法賽車行動，以情報主導及配合科技搜證，在區內多個非法賽車黑點，如新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等，部署有偵速及錄影功能的雷射槍、以及隱形戰車，行動中共偵緝10宗懷疑非法賽車，當中9宗涉及21輛私家車、一宗涉及兩架電單車。

警方發現車輛在荃錦公路及新界北主要幹道，以極高速行駛、互相追逐。其中，有私家車在荃錦公路一限速50公里的路段，以時速高達120公里行駛；亦有兩部私家車於凌晨時分在，屯門公路一限速80公里的路段，同以時速168公里互相追逐，超出路面限速逾一倍。蘇志偉斥涉案車輛「完全無視其他道路使用者嘅安全」。

警方於過去兩個月在新界區打擊懷疑非法賽車，共偵緝10宗懷疑非法賽車，其中9宗涉及21輛私家車、1宗涉及2架電單車。（黃學潤攝）

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新界北總區公眾活動調查組總督察張楚健表示，反非法賽車專組進行深入調查及情報收集，鎖定目標人物、包括案發時車輛的司機及車主，由昨日（7日）凌晨至今，新界北總區刑事部及交通部在全港多區展開拘捕行動，以涉嫌非法賽車、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪名，拘捕20名本地男子，年齡介乎20至60歲，報稱職業包括商人、技工、廚師等，部分被捕司機更僅持有「P牌」或「學牌」。行動中共扣查16部車輛，包括14架私家車及2部電單車。涉案車輛包括保時捷、本田等，已被拖至大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。

6被捕人將被起訴 警申沒收駕駛執照至司法程序完成

其中6名被捕人將被落案起訴，明日（9日）上午在粉嶺裁判法院提訊。警方將向法庭申請沒收被起訴者的駕駛執照，直至司法程序完成為止；其餘被捕人正被扣查，稍後會獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。至於車輛是否有改裝，仍有待調查。

警方嚴厲譴責涉案司機非法賽車，除了對道路使用者構成危險，亦是導致嚴重交通意外主要原因，強調絕不姑息犯案行為。警方續指，即使犯案者沒有在現場被即時職停，並不代表能逃避刑責。警方呼籲司機當負責任的駕駛者，切勿以身試法，並重申重視所有類型的罪行，將全力追緝並作拘捕行動。

新界北總區交通執行及管制組總督察蘇志偉（左）及新界北總區公眾活動調查組總督察張楚健，向傳媒交代案情。（黃學潤攝）