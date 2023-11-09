中港私家車內地公路失事　司機疑重創昏迷　救援人員撬車營救

周三（8日）社交媒體流傳一篇帖文，表示一輛掛香港及內地車牌的私家車在內地廣深沿江高速公路發生意外並停泊路邊。從帖文相片可見，有數名制服寫有「應急消防」、「廣東東莞」字句的人員正用工具撬開車門，並有救護人員進行急救。發文者在文中呼籲如有人認識事主請代為通知家人，稱事主有生命危險，有網民留言表示事主家人已得悉事件。據了解，當時司機在車內已昏迷不醒，但仍有呼吸，惟救出後其心跳已停頓。入境處回覆《香港01》查詢表示，與駐粵辦會繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件。



救護人員為事主進行急救。據了解，當時司機在車內已昏迷不醒，救出時仍有呼吸。（讀者提供圖片）

入境處回覆《香港01》查詢表示，就有消息指一輛掛有香港車牌的私家車在內地發生交通意外一事，香港入境事務處已即時透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處及駐粵辦會繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件。

入境處呼籲，在外香港居民如需協助，請致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

有數名制服寫有「應急消防」、「廣東東莞」字句的人員正用工具撬開車門。（馬路的事討論區圖片）