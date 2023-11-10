東鐵綫九龍塘站男子墜軌　送院搶救不治　列車服務一度暫停

今日（10日）中午12時許，港鐵東鐵綫九龍塘站往羅湖方向有人墮軌。救援人員到場將一名男子救起，他全身多處受傷，滿面鮮血，送院時昏迷不醒，經搶救後不治。警方正調查其身份及墮軌原因。



警方表示，死者為47歲男子，在上址往羅湖方向月台懷疑墮軌。獲救時全身多處受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場檢獲他的遺書，至於死因有待驗屍後確定。據了解，死者生前有精神病記錄。警方將事件列作「自殺」處理。



港鐵表示，今日中午12時05分，東鐵綫一列往羅湖方向列車在進入九龍塘站1號台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，即時停車並響起警號；月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報警及通知消防到場。根據月台閉路電視片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，自行進入路軌範圍。處理事件期間，來往旺角東及大圍站列車服務一度暫停，港鐵曾安排免費接駁巴士行走九龍塘至沙田站，同時呼籲乘客可於大圍站或紅磡站轉乘屯馬綫。至中午12時50分，事件已處理好，東鐵綫列車服務陸續恢復正常。



傷者送院時滿面鮮血昏迷不醒。（馬耀文攝）

受事故影響，列車服務一度受阻，其間來往金鐘至旺角東站維持8分鐘一班車；來往大圍至羅湖站維持10分鐘一班車；來往大圍至落馬洲站則維持30分鐘一班車，港鐵正安排免費接駁巴士來往九龍塘至沙田站，乘客可於中途大圍站上落；另外亦可考慮於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫，並建議乘客為行程預留充裕時間。

