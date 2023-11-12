日收千元酬勞入逾$500萬空頭支票　觀塘37歲「彈票黨」成員被捕

觀塘警區前日（10日）拘捕一名「彈票黨」成員，37歲被捕男子在社交平台，經一個「搵快錢」廣告被詐騙集團招攬，多次透過銀行匯入與交易不相符金額的空頭支票，試圖欺騙賣家寄貨。惟入票兩個工作天後，賣家始發現交易未能完成，方知被騙。警方調查發現，被捕人於上周內已存入至少9張空頭支票，金額由3萬多至130萬元不等，總值港幣逾500萬元。



警員在被捕人身上檢獲多張空頭支票。（鄭嘉惠攝）

前日（10日）下午約4時30分，警方根據線報在觀塘開源道的一間銀行外，拘捕一名姓葉（37歲）本地男子，警員在被捕人身上找到9張懷疑空頭支票，每張金額10萬元，另外有8張銀行支票機入票單。警方翻看閉路電視片段後，發現被捕人同日於觀塘區4間銀行一共入了8張支票，金額由港幣3.9萬元到130萬元，總值港幣480萬。

另外，在11月7日，被捕人用同一手法，於同區銀行匯入了一張空頭支票，涉及金額是2.5萬元美金（折合約19.5萬港元）。警方指，空頭支票是存入予3名內地戶口持有人以及4間內地公司，現時未接獲有關公司求助，警方將追查款項涉及的交易。

觀塘警區重案組第一隊案件主管梁曼宜督察指，被捕人報稱任職運輸工人，在網上社交平台經一個「搵快錢」招聘廣告，被詐騙集團招攬，並按指示將空頭支票存入銀行，以換取幣每日1,000元酬勞。男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」及 「管有虛假文書」，現正被扣留調查，警方不排除稍後拘捕更多人。

案發當日，詐騙集團成員與被捕人當面交收空頭支票，並指示被捕人到觀塘區不同的銀行，將空頭支票經存票機，存入指定戶口。而在存票過程中，被捕人會按指示輸入與支票面額不相符的銀碼。及後，被捕人將有關存票收據傳送予詐騙集團。

被捕人在網上被不法集團招聘，按指示存入與金額不相符的支票。（鄭嘉惠攝）

當賣家收到收據，誤以為正確的款項已成功存入自己帳戶，於是安排發貨。但銀行交易日期為「T（Transaction Date）+2」，即是兩個工作天後才會確認入帳。銀行會因為入票時輸入的金額與支票所寫金額不符，而彈票取消交易，令賣家遭受貨物和金錢上的損失。

警方提醒，求職者應認真了解工作詳情，才接受相關工作，對一些過於輕易就獲取報酬的工作更需謹慎行事。警方亦呼籲，市民緊記「T+2」的交易時間，在存款者存入支票後，銀行需要兩個工作天才能成功入帳。市民在接受支票存款的交易時，必定要小心留意帳戶內的可用餘額及「T+2」原則，小心確認有關款項是否正式入賬。如懷疑自己受騙，可致電警方防騙易熱線18222作查詢。

警方重申，「以欺騙手段取得財產罪」同 「管有虛假文書」屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10至14年，市民切勿以身試法。