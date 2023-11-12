機警印傭智破電騙喝退騙徒　警同樂日分享故事　提升外傭防罪意識

本港外籍家庭傭工數目截至2022年底合共有33.8萬人，包括逾19萬名菲律賓籍及近14萬名印尼籍外傭。由於外傭在港工作，有機會成為不法分子的行騙對象或被利用來犯案。有見及此，為提升外傭的防罪意識及了解警務工作，新界南總區防止罪案辦公室於今日（12日）舉辦「生活共融 醒目家傭 (Be a Smart Helper!)」防罪資訊同樂日，逾200名菲傭及印傭出席。

活動邀請一名在葵青區工作的機警印傭Ms. Siti Nurhayati，她在今年8月在僱主家中智破一宗電話騙案並且喝退上門收錢的騙徒，她透過分享故事，從而鼓勵外傭成為「醒目家傭」，避免自己成為騙案受害人，亦能幫助身邊人及僱主免墮騙局。



活動邀請一名在葵青區工作的機警印傭Ms. Siti Nurhayati，她在今年8月在僱主家中智破一宗電話騙案並且喝退上門收錢的騙徒，她透過分享故事，從而鼓勵外傭成為「醒目家傭」，避免自己成為騙案受害人，亦能幫助身邊人及僱主免墮騙局。

活動邀請到印尼駐香港總領事館經濟領事Mr. Slamet Nugroho、菲律賓駐香港總領事館勞工副參贊Ms. Angelica M. Sunga、香港僱傭公會及印尼勞工中介協會(香港及澳門)有限公司代表擔任主禮嘉賓。新界南總區指揮官麥展豪助理處長致辭時呼籲，如外傭懷疑有騙案發生，建議致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。

活動亦有新界南總區衝鋒隊及交通部人員講解前線警務工作，及展示警察裝備，使外傭更了解香港警察的職責。活動結束後，新界南總區防止罪案辦公室趁著周日外傭放假期間，走訪荃灣、青衣及沙田一帶的外傭聚集熱點，向更多外傭派發英語及印尼語防騙宣傳單張。