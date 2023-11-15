城巴車長疑因路況爭執拳打男子　毀私家車後鏡　涉兩罪被捕遭解僱

網上流傳片段，片中一名相信是城巴路線A10車長，在華富邨培英中學迴旋處與人爭執，一言不合施以右勾拳擊中踢拖男面部。拍片者亦表示其私家車倒後鏡，亦被車長徒手打爛。

城巴回覆《香港01》查詢證實事件，指事發於上周六（11日）涉事車長當時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中有名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問，又指在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。警方則表示，涉案城巴車長涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞被捕。



城巴車長鴨脷洲右勾拳打踢拖男，私家車倒後鏡亦疑被徒手打爛。（車cam L（香港群組）／袁方）

片段之始兩名男子在A10城巴車身旁邊對峙，一名身穿城巴車長服的男子指斥踢拖男：「X你老X！當我流呀！你冇話我？笠水呀依家？你係咪笠水啫！」

車長突然施以右勾拳，擊中踢拖男左邊面部，踢拖男痛極以雙手掩面，失平衡跌向城巴車身。拍片者隨即叫踢拖男離開車長身邊「企埋一邊」，並表示會報警。與此同時，身穿粉紅色波衫的途人拍車長肩，着他冷靜。

拍片者叫車長不要離開現場，車長高呼：「我唔會走㗎！我唔係好似你咁X戇X㗎！X你老X！」鏡頭一轉，拍片者表示自己的紅色私家車較早前被車長打爛，右方倒後鏡損毀，部分配件掉在地上。拍片者報警期間，車長步步進逼，拍片者一路後退。車長大喊：「走咩啫？怕呀？唔好走呀！戇X仔！X你老X得把死人聲！」

途人驚訝車長徒手打爛倒後鏡，表示可以做人證。影片就此結束。

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警方於11月11日下午4時36分接報，指一輛巴士沿香港仔華景街西行期間，遇上一輛小巴在路邊停靠，其間巴士40歲姓翁男車長懷疑因切線問題，與一輛沿反方向行駛私家車的54歲姓陳男司機爭執。其間陳男後方另一輛私家車的50歲姓李男司機落車，希望調停爭執，惟突遭翁男以手襲擊，導致嘴部流血及眼角受傷；翁男另涉以手破壞陳男的私家車。陳男則報稱在爭執期間扭傷腳，與李男均由救護車送瑪麗醫院治理。翁男則涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞被捕。