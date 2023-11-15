新田車房起火　值逾百萬元12古董車付諸一炬　街坊稱車屢被借拍戲

新田古洞麒麟村玉麟路一個車房今日（15日）下午發生火警，12輛古董車遭焚毀。警方在下午2時半左右接報，指古洞路附近一個車房外有一輛車起火，並波及附近車輛，消防接報現場處理，至下午4時許將火救熄，初步相信火警源於舊車電池短路，無人受傷。車房負責人稱焚毀的古董車總值逾百萬元，有附近的街坊則稱車房是已故的「李導演」用作收藏舊車用，又曾借出車輛供無線藝員等拍戲。



新田麒麟村玉麟路一個車房今日（15日）下午發生火警，12輛古董車遭焚毀，有車燒至只剩下骨架。（黃學潤攝）

涉事車房「明揚汽車服務」位於麒麟村玉麟路，由負責人賴先生接手經營至今已逾10年，專門維修和翻新古董車。賴先生表示，事發時只有自己和印傭在場內，印傭發現附近垃圾池有雜物起火後，兩人試圖以滅火筒等救火但不成功，消防到場後亦因水喉水壓不足，導致救火一度延誤，幸最終仍成功將火救熄。

他稱經點算後相信有12輛名貴古董車和跑車遭焚毀，總值超過100萬元，當中最貴的是一輛1962年的日產Fairlady（約值30多萬元），其他包括保時捷、奧迪和法拉利等，並謂幸好火警未波及旁邊停放了一輛488法拉利的鐵皮屋。而被燒毀的車輛中除自己收藏的車輛外，亦包括客戶留下需維修的車輛，他表示將與客人商討如何跟進。

新田麒麟村玉麟路一個車房今日（15日）下午發生火警，12輛古董車遭焚毀，有消防員爬上汽車殘骸檢查。（黃學潤攝）

近年從澳洲回港的麒麟村街坊曾先生稱，該車房以前是另一名街坊、前年因病去世的「李導演」與他人一同使用，指對方平日除儲古董車和舊車以外沒甚麼喜好，「早至30年代的車都有」，相信車場內有部份車是對方留下；他續謂「李導演」以前拍過不少電影，也經常借出收藏來拍戲，以往曾在車場見過不少無綫電視的藝員來找他。