尖沙咀斬人案｜新義安兩男離夜場捱斬　消息：涉與勝和私人恩怨

尖沙咀今早（15日）發生斬人案，兩名均為19歲的男子在夜場消遣後，乘的士離去途中，遭人駕私家車撞停的士後持刀圍斬，兩名事主受傷送院救治。據了解，兩事主均為黑幫「新義安」人馬，其中一人事前曾與另一黑幫「和勝和」的人爭執，料案件涉及私人恩怨。



其中一名傷者送院時要用氧氣機協助呼吸。

消息稱，兩名分別姓胡和姓郭的男事主，同為尖沙咀一間夜場的職員。今日凌晨時分，該夜場已無客人，只餘下職員在場內飲酒消遣。胡、郭其後離場，電召的士在天文臺道上車，擬往上水清河邨，惟的士開行約20米至漆咸道南與漆咸圍交界時，一輛私家車突駛至並撞停的士，3名戴口罩及手套的持刀大漢落車圖拉開的士車門。事主拉住車門阻止，惟因的士打開車窗，刀手伸入車廂亂斬兩事主約1分鐘，得手後跳回私家車往觀塘方向逃去。

傷者送到伊利沙伯醫院。

據悉捱斬的姓胡男子早前曾與「和勝和」人馬發生爭執，今次事件相信屬私人恩怨，不涉幫派打鬥。被斬兩名事主清醒送伊利沙伯醫院治理，其中郭男身體多處受傷，情況嚴重；胡左大腿受傷，情況穩定。

的士車廂內有血迹。（黃學潤攝）

案發在今日（15日）上午7時56分，50歲姓莊的士司機報案，指他載着乘客駛至漆咸道南與漆咸圍交界時，被一架私家車撞右後門截停，車上跳下數名刀手，不由分說斬傷其車上兩名乘客，然後登上一輛私家車向何文田方向逃去。救護員到場替傷者包紮，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方經調查後將案列作傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進，正追緝涉案銀色私家車及3名刀匪，相信3人均年約20至30歲。

現場消息稱，兩人較早前在尖沙咀夜場消遣，離去時電召的士在天文臺道上車，擬往上水清河邨。當的士開行約20米左右，一輛私家車突然由中線衝上來，撞的士右尾門，3名持刀大漢落車企圖拉開的士車門，但被事主拉住車門阻止；惟因的士打開車窗，刀手伸入車廂亂斬約1分鐘，以致車廂內外也有血迹，得手後跳回私家車往觀塘方向逃去。