獨家圖片｜佐敦中菜館男子被扑穿頭命危　現場滿地血　西九重案查

佐敦一間中菜館內昨日（15日）發生襲擊案，一名持雙程證男子偕母弟與他人聚餐，雙方因麻雀債務問題起爭執，有人被指打麻雀「出千」，其間該男子遇襲。現場杯盤狼藉，滿地玻璃碎和血迹。消息指傷者被打至頭穿窿，後腦重創留院，危在旦夕。事件中5人被捕，包括傷者、傷者母親和胞弟及一對夫婦，另有4人在逃，警方西九龍總區重案組接手調查，今早前往現場調查。



佐敦周三（15日）發生血案，事發中菜館會所杯盤狼藉，滿地玻璃碎及血迹。消息指一名男子被打至頭穿窿，重創留院，情況不樂觀。（香港01）

佐敦一間中菜館內昨日（15日）發生襲擊案，現場杯盤狼藉，筷子亦都斷裂。（香港01）

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案發於昨天下午4時半左右，現場是吳松街182號一間樓上中菜館，除了一樓菜館外，樓上亦開設VIP房，分隔成十多間包廂，招呼熟客。今日記者到場了解，甫踏出升降機，即見梯口的牆身、地下、甚至水牌也染血。其中一間包廂滿地玻璃碎，房內杯盤狼藉，筷子亦都斷裂。座椅翻側，桌面、地下滿佈打爛的碗碟及血迹，牆壁亦都染血，血迹蔓延至升降機大堂。

惟食肆職員對事件三緘其口，推說要着手清潔，驅趕記者離開；同幢大廈商戶亦表示不知詳情，只知涉事樓層有事發生。事主留醫伊利沙伯醫院深切治療部，門外有軍裝警員駐守，據知傷者後腦有明顯較大傷口。

西九龍總區重案組接手，今早前往現場調查，向停車場職員等大廈相關人士了解，並翻查閉路電視。

警方稱，被捕5人包括3母子和一對夫婦，3母子分別是姓周55歲婦人（持本港身份證）、及其兩名持雙程證姓李的兒子（34歲和33歲）；兩夫婦分別姓劉及姓黃（同為35歲）。

案發於昨日下午4時43分，警方接報有人在吳松街182號一間樓上食肆打架，當中有人暈倒。警員趕至即場拘捕該5人涉嫌襲擊致身體嚴重受傷，而其中34歲姓李男子昏迷不醒，送往伊利沙伯醫院搶救。

據了解，3母子與在逃4人在開餐前為麻雀的債務起爭執，兩夫婦其後加入，未幾即大打出手，以餐具互毆。4人事後逃去，而其中一名疑犯報稱一個袋被偷。