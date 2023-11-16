佐敦血案內情｜夫婦打麻雀輸50萬疑被出千　勝和頭目幫講數變開片

佐敦一間中菜館昨日（15日）發生傷人血案，三母子被黑社會「和勝和」人馬圍毆俱傷，大仔更被扑穿頭部，重傷留醫深切治療部。消息指，事件涉及打麻雀的糾紛。一名有荃灣勝和背景的男子，日前偕妻子到一間由勝和睇場的會所打麻雀，其間一名負責帶客進場打牌、俗稱「燈頭」的姓周婦人，介紹一名不知名的女子加入雀局，最終兩公婆慘敗輸了約50萬元，懷疑對方詐賭出老千，想索回賭款但「老千」已消聲匿跡。他們遂向較有勢力的勝和頭目求助，雙方約在涉事中菜館講數，詎料一言不合引發混戰，周婦及一對兒子一面倒捱打受傷。警方即場拘捕該對夫婦，正在追緝有份施襲的在逃人士。



佐敦一間中菜館內昨日（15日）發生襲擊案，現場杯盤狼藉，筷子亦都斷裂。（香港01）

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據悉遇襲的姓周55歲婦人原為內地人士，早年取得本港身份證後來港，為一間娛樂會所的「燈頭」，她的兩名姓李兒子，分別34歲及33歲，均持雙程證來港。而被捕夫婦分別姓劉及姓黃，俱35歲，丈夫據悉有黑社會勝和背景，活躍於荃灣區。

該名夫婦早前到佐敦區一間會所打麻雀耍樂，其間周婦介紹一名女子加入雀局，結果夫婦輸了約50萬元賭款。他們事後起疑，質疑有人作弊出老千，但對方已失去蹤影，無法討回款項。有人心有不甘，找來勝和中較有權勢的頭目求助，辦了一場「鴻門宴」。兩夫婦約了周婦及數名勝和人馬昨午（15日）到吳松街182號一間樓上中菜館的廂房吃飯，其實是想找晦氣講數。

佐敦周三（15日）發生血案，事發中菜館會所杯盤狼藉，滿地玻璃碎及血迹。消息指一名男子被打至頭穿窿，重創留院，情況不樂觀。（香港01）

周婦雖然依約赴會，但察覺到對方可能不懷好意，便暗中叫一對兒子在隔離廂房等候其指示。結果雙方講數破裂，周婦便大叫着兒子「過嚟幫手」，對方眼見周婦「吹雞」即發難施襲，拳打腳往，碗盤四飛，連筷子都打至折斷。三母子難敵對方人強馬壯，被打至頭破血流，當中長子傷勢最重，後腦嚴重受傷，隨即陷入昏迷。施襲者逞兇後紛紛逃去，而兩夫婦因被周婦及幼子制服，未能逃去，被接報到場的軍裝警員拘捕。

警方現正追緝其餘在逃的至少4人。受傷的三母子中，長子最為嚴重，目前留醫深切治療部；母親仍然留院治理；幼子傷勢較輕已出院。