幫手搵人｜74歲老婦周慧華離元朗住所失蹤　10日後尋回惜已離世

【11月25日更新】周慧華的遺體於11月25日，在鯉魚門渡假村後山近筲箕灣東健道被尋獲。失蹤七旬婦倒斃鯉魚門渡假村後山 屍蟲圍繞 行山客落山揭發



【11月16日】74歲女子周慧華前日（14日）下午離開她在元朗舊墟路的住所後，即告下落不明，她的家人昨日（15日）向警方報案。警方指周婦身高約1.6米，體重約72公斤，肥身材、圓面型、黃皮膚並蓄長黑髮，失蹤前身穿黑色外套、藍色上衣、黑色長褲、黑白色鞋及攜有一個藍色袋和一把藍色雨傘。警方呼籲任何人如有周婦的消息或曾見過她，請致電2860 1040或9886 0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組、或與任何一間警署聯絡。

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