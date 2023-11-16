有片｜何文田私家車司機爆粗拳毆　的士司機：打到我牙骹都甩埋！

網上今日（16日）瘋傳數段影片，可見一名滿頭白髮的私家車男司機與一名的士司機，在窩打老道與何文田街交界燈位爭執，雙方隔着的士司機位車窗拉扯，站在車外的私家車男司機多次揮拳打向對方，在旁黑衫婦人制止無果。的士司機捱打後，向途人呼救「報警呀！幫我報警呀！」更半掩面稱：「打到我牙骹都甩埋呀！」私家車男司機則頻頻爆粗「X你老X臭X」，最後與黑衫女登上寶馬離去。警方證實接獲報案，但到場後兩車均已離開，其後尋獲涉事的士司機了解，案件列作「糾紛」處理。



白髮私家車司機與的士司機爭執，揮拳打向對方，在旁黑衫婦人多次阻止無果。（fb群組「車cam L（香港群組）」Bosco Chu 影片截圖）

片段可見，一名身穿深藍色背心、滿頭白髮的男子，隔着的士司機位車窗與坐在司機位的司機拉扯，期間多次揮拳打向對方，的士司機亦有還手。白髮漢身旁一名黑衫婦人嘗試阻止，一度捉住其手在其面前勸喻：「走啦，唔好喇！」但並不成功。雙方繼續糾纏，的士司機疑捉住白髮漢的手，並向圍觀的途人呼救「報警呀！幫我報警！」白髮漢則頻頻爆粗，高呼「你老X個臭X！」

及後，有圍觀者幫忙勸交及查看的士司機情況，白髮漢才轉身離去，臨走前再次高呼「X你老X臭X」的士司機則手掩半邊面斥：「打到我牙骹都甩埋呀！」白髮漢最後與黑衫婦人登上寶馬離去，影片就此結束。而片中可見的士車尾蓋摺起，未知是否曾經發生車禍。

警方表示，今早10時44分接獲途人報案，指窩打老道70號對開，一名的士司機與另一名私家車司機爭執，私家車司機曾經伸手入的士車窗，懷疑拳打的士司機。警員接報到場時，兩車均已離開現場，人員根據途人提供之的士車牌，成功尋獲的士車主，並尋獲涉事的56歲的士男司機，惟涉事司機未有確實交代事發經過，表示不作追究及毋須送院。