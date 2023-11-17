佐敦中菜館血案｜25歲女感墮麻雀老千局赴會追討　疑有份打人被捕

佐敦一間中菜館周三（15日）發生三母子遇襲血案，警方即場拘捕一對夫婦，周四再拘一人，至今共3人落網。被捕夫婦懷疑自己早前在一所會所墮麻雀老千局，而女「老千」是由一名姓周女「燈頭」介紹，夫婦遂於周三找來勝和有勢力人士，約同周婦到中菜館講數，雙方大打出手，周婦與她一對兒子受傷。警方即場拘捕該對夫婦，經調查後拘捕多一名25歲女子，據了解，被捕女子和被捕夫婦是「雀友」關係，覺得自己同樣遇騙失財，案發時一起追討損失，初步相信她有份出手。據悉，案中在逃人士不排除已離境，警方正展開追緝。



佐敦一間中菜館內昨日（15日）發生襲擊案，現場杯盤狼藉，筷子亦都斷裂。（香港01）

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據悉，遇襲的姓周55歲婦人原為內地人士，早年取得本港身份證後來港，為一間娛樂會所、負責介紹人入雀局的「燈頭」。她的兩名姓李兒子，分別34歲及30歲，均持雙程證來港。而被捕夫婦分別姓劉及姓黃，俱35歲，丈夫據悉有黑社會勝和背景，活躍於荃灣區；另一名被捕25歲女子沒有黑社會背景，但與勝和成員關係友好，與赴會中其中一名勝和人士份屬好友，本身和被捕夫婦亦是「雀友」。警方相信仍有至少5男在逃，當中包括勝和人士，不排除有人已經離境。

該名夫婦早前到佐敦區一間會所打麻雀耍樂，其間周婦介紹一名女子加入雀局，結果夫婦輸了約50萬元賭款。他們事後起疑，質疑有人作弊出老千，但對方已失去蹤影，無法討回款項。有人心有不甘，找來勝和中較有權勢的頭目求助，辦了一場「鴻門宴」。兩夫婦約了周婦及數名勝和人馬，以及懷疑自己亦曾被出千詐賭的25歲女雀友，周三下午（15日）到吳松街182號一間樓上中菜館的廂房吃飯，其實是想找晦氣講數。

佐敦周三（15日）發生血案，事發中菜館會所杯盤狼藉，滿地玻璃碎及血迹。消息指一名男子被打至頭穿窿，重創留院，情況不樂觀。（香港01）

周婦雖然依約赴會，但察覺到對方可能不懷好意，便暗中叫一對兒子在隔離廂房等候其指示。結果雙方講數破裂，周婦便大叫着兒子「過嚟幫手」，對方眼見周婦「吹雞」即發難施襲，拳來腳往，碗盤四飛，連筷子都打至折斷，混亂間亦有人「撻朵」自稱有勝和背景。三母子難敵對方人強馬壯，被打至頭破血流，當中長子傷勢最重，後腦嚴重受傷，隨即陷入昏迷。施襲者逞兇後紛紛逃去，而兩夫婦因被周婦及幼子制服，未能逃去，被接報到場的軍裝警員拘捕。

受傷的三母子中，長子最為嚴重，目前留醫深切治療部，情況危殆；母親仍然留院治理；幼子傷勢較輕已出院。

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警方表示，最初5人涉嫌「傷人」被捕，包括3母子和一對夫婦，3母子分別是姓周55歲婦人（持本港身份證）及其兩名持雙程證姓李的兒子（34歲和30歲）；兩夫婦分別姓劉及姓黃（同為35歲）。人員經進一步調查後，相信該三母子為受害人，已獲無條件釋放；涉案夫婦則被扣查。

西九龍總區重案組經深入調查後，周四（16日）在馬鞍山西沙路一單位以涉嫌「傷人」再拘捕一名25歲本地女子，她現正被扣留調查。

警方經初步調查，相信案中雙方疑因金錢問題爭執，有人懷疑用餐具及手襲擊對方。西九龍總區重案組正追緝5男、年約20至50歲在逃人士歸案。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。